Nije preterivanje reći da je trofej za najbolji ženski dubl prošao “kroz prste” Aleksandre Krunić i Ane Daniline, i oko 5 hiljada prisutnih na tribinama Stadiona Filip Šatrije su se više puta osetili svedocima najvećeg iznenađenja koje bi završni dan ovog turnira mogao da priredi.

Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Pariza: Vuk Brajović

Ipak, i pored zaista brojih prilika da se u trećem setu stekne prednost ili barem uspostavi rezultatska ravnoteža – a kojima je prethodio moćno osvojen drugi set (6:2) i za malo propušten prvi (4:6) – iskusnije po stažu u završnicama najvećih turnira Italijanke su se izvukle kada je bilo najvažnije i privele meč kraju sa prevelikih 6:1 u odlučujućem delu igre.

U rezimeu toka meča, Aleksandra Krunić govori za srpske medlje:

"Drugi i treći gem trećeg seta bili su dosta gusti, dugi gemovi. Ne znam za Anu, ali ja sam se umarala u drugom setu – jer njih dve graju takav tenis da prosto crpe energiju iz vas. Morale smo dosta da trčimo, da držimo fokus, bilo je dosta taktiziranja. Taj drugi i treći gem, da samo dobili bar jedan, bilo bi nam lakše da ih jurimo. Dali smo dosta energije, rezultat 0:3 i teže je da se čupaš. One su počele agresivnije da igraju, opustile su se zbog prednosti. Mogle smo i mi da igramo agresivnije u trećem setu. I prva dva seta su pokušale da nas iscrpe, da nas teraju mi da radimo više i više i to kao neka investicija sa njihove strane da mi budemo što manje sveže za treći set. Da smo možda imale lakše mečeve pre ovog, možda bismo bile svežije u trećem setu. Sve u svemu, ovo je bio odličan turnir, a za danas sam znala da će biti teško, teški su bili i uslovi za igru. Italijanke su rivalke koje znaju da igraju dubl, imaju dobru energiju. Pobedio je bolji par, ne možda teniski – ali svakako po boljoj energiji, svežini. U finalu je svakih 5 odsto u tom smislu bitno ,to pomaže i odlučuje. Dale smo sve od sebe, iako uvek može bolje, tako je kako je. Treći set je izgledao ubedljivije na semaforu nego na terenu. Iz ovoga ćemo želeti da izvučemo pozitivne zaključke, a ja ću se odmoriti na par dana – pa nastavljam dalje na travi, u Notingemu”, kaže Krunićeva.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Krunić na finalu Rolan Garosa Foto: Vuk Brajović / Kurir sport

Jedan od najdužih govora poraženih igračica u finalu u sećanju Aleksandra je vežbala - pod tušem…

"Tuširam se jako dugo, uvežbavam šta bih rekla u finalu grend slema, tako da sam bila u fazonu da li ću ikada doći do momenta da uzmem taj mikrofon. Iako će mi singl prioritet bar još par godina, za mene je ovo veliki uspeh. Naći se u bilo kojoj teniskoj karijeri u finalu grend slema je ogroman uspeh, i meni je ovo ostvarenje veliko zadovoljstvo. Vredelo je dati sve u ovaj sport, imam trofej sa Grend slema, a to ne mogu svi da kažu – bilo to u singlu, dublu , miksu….Meni će ovo da pomogne da se smirim. U smislu, da osetim da imam to iza sebe, da znam da je ovim moja karijera dobija validnost. Tanjir sa grend slema, ne može da se poredi ni sa čim do sada”, iskrena je naša vice-šampionka.

"Nisam imala tremu pred ovaj meč i nastup na Šatrijeu, a to su me moji više puta pitali. Rekla sam Ani da moramo da gledamo na ovo finale kao da je u pitanju prvi meč. Osećala sam da fizički nisam kao u prva dva, tri meča – jer sam u Parizu jako loše spavala. Kad ja zaspim, zaspala sam – ali ove dve nedelje baš loše spavam. Ana mi je dala melantonin, pa sam uspela da zaspim. Osetila sam na svom telu da je kraj druge nedelje. Jedino mi je to bilo u glavi. Ovih par godina, teniski meč nije pitanje života i smrti. Prošle ili pretprošle godine mi je preminuo kum koji mi je bio kao drugi otac. Promenilo mi je to perspektivu. Volela bih da osvojim Grend slem, ali kada gledaš širu sliku, to su manje bitne stvari. Ako je meni najveći problem poraz u finalu grend slema, Bože daj da mi to bude najveći problem. Uživala sam, htela sam da upijem tu energiju. Morala sam stalno da budem fokusirana, u trećem setu sam pogrešila kod nekih voleja. To je deo igre, dešavaće se i u budućnosti. Pononsna sam na nas obe, pokušala sam da upijem energiju svih mojih dragih ljudi koji su došli u Pariz sa svih delova planete. Idemo sada da proslavimo, Marko je tu, moj drug iz detinjstva sa kojim sam odrasla u Moskvi – a koji mi je rekao da će doći da bude u boksu kada budem igrala finale Slema. Napisao mi je poruku - hvala ti što si mi ostvarila san. To je divno, ali bi bio šlag na torti da smo dobile finale. Posle poraza bi na ovaj meč moglo da se posmatra da je bio – izgubljen, ali sam umesto toga pozitivna. Ovaj nastup u finalu će mi dati vetar u leđa da verujem u sebe da mogu da igram protiv najboljih”, naglašava Krunićeva.

Foto: Vuk Brajović / Kurir sport

Kako će se slaviti ovaj uspeh?

"Nisam tip koji će se napijati i ubijati od alkohola, kada pijem uvek posle nisam dobro. Nisam tip koji treba da pije, jer posle dva džin tonika mi je muka; laka sam kategorija, nemam kapacitet za to stvarno. Da ne bih završavala na nekim mestima gde ne bih slavila grend slem finale, popiću par piva, u krugu najbližih. Možda slomim čašu ili dve, da me izbace Francuzi iz lokala”, šali se Aleks.

Da li bi Aleksandra želela da sa ovom nagradom ostvari neku svoju dugo čekanu želju?

"Ah, to će posle svih poreza biti nekih 100.000 evra – a da li ste vi videli cene stanova u Beogradu?”, smeje se ona, i dodaje: “Treba da otplatim neka dva stana, investitori me čekaju za plaćanje, hvala im – i da ih pozdravim ovom prilikom. Isplatiću dva stana, a dalje šta ću raditi, ne znam. Volim da trošim novac na muziku, pa ću bukirati neki lep restoran, pozvaću prijatelje, platiti muziku. To baš volim, da okupim svoje prijatelje i da na taj način proslavim. Uživam u tome jer nemam puno prilika da okupim svoje – bio povod slavlje ili ne. Mama bi mi sad rekla :što ne kažem mami da ću joj platiti odmor. Ali, ispucala je slobodne dane. Tip sam koji voli da svi oko mene imaju kada I ja imam, a za to ne moram da igram finale grend slema, volim da su svi ljudi oko mene srećni. Isplatiću sva dugovanja investitorima za stan, a za ostalo ću lako."

Foto: VBKS





Planovi za naredne nastupe vezuju se za nastupe na travi – negde zajedno, negde odvojeno:

"Plan je da igramo Notingem zajedno, a za signl ne stižem na Kvins – pa se nadam se da ću ući u Notingemu i u singlu. Za Vimbldon Ana igra sa Buskom, a ja sa Lamens. Posle ću igrati sve turnire serije 125 u singlu u koje budem mogla da uđem. Videćemo da li je ovo finale bilo dovoljno da Ana igra sa mnom na tvrdoj podlozi u Sinsinatiju i Njujorku”, spekuliše ona.

U toplom pozdravu na mreži sa Italijankama Aleksandra kaže:

"Saru znam od kad smo na turneji, a Džasmin je malo mlađa. Sara je uvek bila fer-plej igračica, ortaci smo, čujemo se privatno. Imamo neki zdrav i prijateljski odnos - zato sam joj na mreži I rekla da je legenda. Rekla mi je da joj je drago zbog mene, čeestitala mi je i poželela da imam još takvih momenata. Gotivim Italijane, u Rimu italijanska publika navija za mene, bliski su mi. Tatjana Garbin je kod njih u savezu, a sa njom sam igrala još kad sam imala 15 godina, znam te ljude preko 20 godina. Meni je uvek bilo jednostavnije da napravim prijatelje na turneji. Tenis mi nikada nije bio iznad vrednosti koje nosim kao čovek, tih vrednosti koje sam naučila kod kuće. Nijedan meč mi nije bio bitniji od toga da ja spavam dobro. Sa njihovim igračicama - Sarom, Penetom, Skjavone i ostalima se dobro družim, to su prijateljstva koja ću održavati i posle karijere i drago mi je. Volim da igram protiv ljudi koji mi prijaju, a ne nekih koji me nerviraju - u smislu toga da delimo iste vrednosti. Zato mi je draže - ako već gubim – da izgubim od nekih koje gaje prave vrednosti i koji po njima žive i rade”, ističe ona.

Na pitanje koji će joj biti najvažniji utisak sa ovog Rolan Garosa, Aleksandra nam odgovara:

"Ne znam, malo kasnije ću sve da 'prožvaćem'. Kroz ove dve nedelje prošla sam mirno i staloženo, imala sam dosta situacija gde sam bila teška prema sebi. Sada sam ja bila ta koja je spuštala loptu. Najveći utisak mi je koliko mi sve ovo u stvari prija, a da pritom nemam neka prevelika očekivanja od sebe koja bi mi smetala. Važan utisak mi je da mogu da se nosim sa najboljima, a da sam pritom igrala sa četiri i po prsta. Otkinula sam sebi parče kosti sa tim ligamentom i tu mi stoji dok ne zaživi. Igram sa lekovima protiv bolova i to mi daje i govori da mogu da se nosim sa najboljima i kada nisam na 100 odsto. To je najveći utisak koji nosim - da prestajem da preispitujem svoje kvalitete i da idem dalje odvažno, da prikažem sebe u izdanju u kojem dajem sve što mogu na terenu. Za uspeh I zadovljstvo je često je toga dovoljno i kada nisi na 100 odsto. Mislila sam ova dva dana o tome kako možda nerealno sve ovo izgleda - novinski izveštaji , fotografije, najave – skoro kao da su mi prijatelji uradili fotošop fotografija. U fazonu sam – da li se ovo deševa meni, ali mi je drago što mi se dešava kad nisam u zenitu karijere, kad nisam u najboljoj formi. I pored svega toga sam dospela u finale Grend slema – i ovo bi samo trebala da mi da vetar u leđa, da i nadalje verujem u sebe”, zaključuje vice-šampionka Rolan Garosa u ženskom dublu, naša izuzetna Aleksandra Krunić za srpske medije.