Siner se po povratku na teren posle pauze zbog korišćenja dopinga prosto prošetao do finala u Parizu, dok se Alkaraz više mučio.

Prvi set je doneo dosta uzbuđenja. Alkaraz je propustio brejk prilike na startu, ali je ipak prvi upisao svoje ime u tu kategoriju pošto je u petom gemu uzeo servis rivala. No, njega radost nije dugo trajala pošto je Siner odmah uzvratio za 3:3. Međutim, u finišu je Alkaraz zatražio medicinsku pomoć zbog problema sa okom. Pri rezultatu 5:4 za Sinera odigrao je nešto lošije, što je Italijan iskoristio i poveo sa 1:0 u setovima.

Na krilima osvojenog prvog seta, Italijan je poveo sa 3:0. Držao je Siner distancu do 5:2 i činilo se da je na korak od osvajanja drugog seta. Međutim, Alkaraz se vratio u set gotovo niotkuda i stigao do izjednačenja 5:5. Ušli su teniseri u taj-brejk, a Siner ga je bolje otvorio i poveo sa 5:2. Ispostavilo se da je to bilo dovoljno da privede set kraju i povede 2:0.