Sijao se više od prisutnog Trofeja musketara Karlos Alkaraz posle najteže moguće odbrane prošlogodišnjeg uspeha – ali se na licu 22-godišnjaka iz Mursije i petostrukog osvajača Grend Slem trofeja ipak video – veliki umor.

“Najuzbudljiviji meč u mojoj karijeri, nesumnjivo. Ovaj meč je imao svoje – dobre i loše trenutke, i ponosan sam na to kako sam se nosio sa svime danas. Ovo mi je prva pobeda posle zaostatka od 0-2, i nije mogla da bude bolja prilika za tako nešto – finale Grend slema”, otvara razgovor sa medijima Alkaraz.

Karlos Alkaraz - Janik Siner, finale Rolan Garosa

Da li je svestan da se ovaj meč već stavio u red onih legendarnih iz rivaliteta Borga i Mekenroa, Federara i Nadala na Vimbldonu 2008., Đokovića i Federera na Vimbldonu 2019…?

“Iskreno, ako ljudi stave ovaj meč u ravan sa spomenutima, to je velika čast. Ne znam da li je to taj nivo, ti mečevi su istoriji tenisa i istorija sporta. Prepustiću drugim ljudima da govore o tome, a ja sam samo srećan što sam upisao svoje ime u istoriju Rolan Garosa”, skroman kao i uvek je Karlos.

Kako je uspeo da se vrati u ovakav meč posle toliko zaostatka, na koji način je uspeo da stvori potrebnu energiju za to?

“Morao sam sve vreme da se borim, morao sam sve vreme da verujem u sebe. Kada je napravio brejk na startu trećeg, osećao sam da sve ide u njegovu korist, da sve pogađa, da će praviti vinere, da će pogoditi liniju i kada udari ramom... Probao sam da odstranim te misli i da se borim. Publika mi je bila jako važna danas, pogotovo neki segmenti publike koji su mi baš bili vetar u leđa. Bez njih bi mi bilo nemoguće da se vratim”, ističe Španac.

Upitan da li je svestan toga da je sada već redovno najbolji kada je najvažnije – u četvrtom i petom setu?

“Uvek se ponavljam, ali jednostavno - moram da budem hrabar i da rizikujem, makar bio i taj brejk petog seta. Nije bio trenutak da se plašim grešaka. Mislim da je danas ključno bilo to što sam verovao u sebe. Nisam sumnjao u sebe. Igram najbolje kada je najpotrebnije upravo zato, jer sam tada agresivan”, objašnjava on.

Upitan da li je na momente i za njega na terenu ovaj meč bivao nestvaran – kao i za medije i publiku, Alkaraz odgovara potvrdno uz osmeh:

“Bilo je perioda kada je nivo igre bio – lud. Nekada sam se pitao šta mogu da uradim protiv njega? Nije promašivao nijednu loptu. Iskreno, i pomišljao sam na gledaoce. I ja uživam da igram na tako visokom nivou, uživam i u toj bici... Jeste bilo nestvarno u nekim momentima!”

Da li su ti bile vrednije meč-lopte koje si spasao – ili one zbog kojih si osvojio opet ovaj trofej?

“Teško je reći koji je trenutak bio važniji. Bilo je neverovatno to što sam spasao te meč lopte, ali nisu to bili briljantni poeni kao taj udarac koji ste naveli. Tih poena, u tom gemu na 5:6, sećam se prilično jasno i ne znam kako sam ih osvojio. Dominirao je u gemu, a ja sam pogađao linije, kačio linije. Odabrao bih taj gem.”

Alkaraz je osvojio svoj peti slem za 22 godine – isto kao i Rafael Nadal – pa se pitanje odnosilo na to da li je svestan tog poređenja?

“Tek treba da postanem svestan da sam to učinio, to je prvi korak. Da sam osvojio peti slem u istim godinama kao Rafa, to je sudbina, to je statistika koju ću uvek imati za sebe. Velika je to čast. Nadam se da se neću zaustaviti”, prenosi nam Alkaraz.

“Da li je ovaj meč bio posebno važan za hronologiju njihovog rivalstva?

“Svaki meč koji igram protiv njega je važan. Ovo nam je prvo slem finale, nadam se ne i poslednje Svaki put kada igramo međusobno, dignemo nivo do vrha. Mislim da je to važno i navijačima. Ako želim da osvojam slemove, moram da pobeđujem najbolje. Neće ovo biti prekretnica, on će naučiti nešto iz ovog meča, siguran sam da će uraditi svoj domaći i da će se vratiti jači. Probaću i ja da naučim nešto iz ovoga, da vidim šta sam mogao taktički bolje. Neću ga zauvek pobeđivati, zato moram da učim!”

Ovo je bilo treće finale Slema u kojem gubi i preokreće rezultat za konačnu pobedu. Da li on voli da bude pod ovakvim pritiskom?

“Radije bih da pobedim u tri seta, neću da vas lažem. Ipak, kada sam sateran uza zid, moram da nastavim da se borim. Nije vreme za umor, za odustajanje, već za borbu i čekanje trenutka. Pravi šampioni se prave u takvim situacijama, u situacijama pritiska – kada se dobro nosiš s time... To su veliki šampioni radili u svojim karijerama. Trudim se da se ne plašim takve situacije”, šaljivo odgovara Alkaraz.

Da li je stvarno verovao da će moći da se izvuće na 3:5 i 0:40 u trećem setu?

“Da, apsolutno. Meč nije gotov dok rival ne osvoji poslednji poen. Bio sam na poen do poraza, da, ali mnogo su se puta ljudi vraćali iz tih situacija. Želeo sam da budem jedan od tih igrača koji su spasli meč lopte i pobedili u grend slem finalima. Razmišljao sam samo o sledećem poenu, da uzmem taj gem i da nastavim da verujem”, jasan je Španac.

Kako je uspeo da pronađe snagu da se vrati u ovaj meč, i da li je možda gledao u Rafinu plaketu na terenu za inspiraciju?

"Uvek kažem da u komplikovanim momentima moraš da pokažeš najbolje od sebe, to su radili najveći šampioni kroz celu karijeru, najveće legend. U najtežim momentima su pokazivali svoje najbolje lice, a ja hoću da budem jedan od njih. U tim trenucima pokazuješ najbolju verziju sebe. Nisam gledao na tu plaketu, ali sam pomislio na to i na Nadala. On ima taj pobednički duh, to je nešto što sam i ja morao da radim. Ja lično ne želim da spominjem to finale iz 2008. godine, to je istorija našeg sporta i taj meč je pri vrhu po važnosti svih vremea”, napominje Alkaraz.

"Naravno da je slađe dobiti meč u pet setova, neverovatno je. Ovakva pobeda će da nas upiše u istoriju Rolan Garosa i grend slemova. Kada patiš, preživiš teške momente i pobediš, onda to čini stvari još posebnijim. Uvek se preferira da ne dolaziš do te granice, da probaš da dobiješ što jednostavnije, ako treba da se boriš pet i po sati i da igraš taj-brejk onda ne možeš da se žališ,” dodaje za opis meča on.

Iskusio je problem sa grčevima u polufinalu protiv Novaka – a zatim dobio dva finala zaredom na Rolan Garosu. Kako je od tog momenta evoluirao i kako mu “leži” ova pobeda?

"Istina je da sam uvek pričao da učim iz različitih situacija - i loših i dobrih. Ta partija i poraz od Đokovića mi je pomogao da mnogo naučim i da se vratim mnogo jači u narednim godinama. Danas mi je drago što sam doživeo to protiv njega. Zahvaljujući tom momentu uz mnoge druge sam postao igrač kakav sam danas. Što se pobede od prošle godine tiče, znači mi isto kao i ova. Imao sam dobre momente. Svakoj sam pristupio na svoj neki način, ali je prelep osećaj”, prenosi medijima Alkaraz.

Šta ti je prolazilo kroz glavu kad si stigao do meč lopte?

"Ništa konkretno mi nije prolazilo kroz glavu. Borio sam se ceo meč, uspeo sam da rešim probleme, imao mentalnu snagu da ostanem jak. Imao sam zaostatak od dva seta, vratio se, uložio sam napore u borbu tokom celog meča i na kraju se isplatilo."

"Sada je momenat da uživam u trenutku, imao sam sreću da je došlo mnogo prijatelja iz Mursije, porodica, uživaćemo, smejaćemo se, provešćemo se lepo. Neću gledati snimak meča, neću pet i po sati da izgubim na to. Opustiću se, odmaraću i uživaću”, veseo je Karlitos.

Šta bi Alkaraz mogao sebi da pokloni posle ovakvog uspeha?

"U ovom momentu, uh, nisam razmišljao o tome. Ne znam, mislim da se mom ocu neće dopasti da uradim neku ludost. Možda na kraju godine kupim sebi neki sat”, poverava nam se petostruki osvajač Grend slem trofeja.

Do sada je osvojio pet slemova, 20 ATP titula – I to učinio na njemu jedinstven način – pa je medije za kraj interesovalo šta nosi budućnost za Karlosa Alkaraza?

"Ne znamo šta može da se dogodi u budućnosti, želimo da nastavimo svoj put, da radimo stvari na svoj način, ako pogrešimo, pogrešili smo. Meni je važno da uživam. Možda neki ne misle kao ja, ne veruju da je to moguće, neki drugi veruju. Ima različitih mišljenja, ali je meni najvažnije ono što mislim ja i ljudi iz mog tima. Ko zna šta će da bude u budućnosti. Ponosan sam zbog načina na koji radim”, zaključuje sjajni šampion.