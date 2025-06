"Novak Đoković može da osvoji Vimlbdon. Sada ću to reći. Sa 38 godina ti ništa nije lako i pogotovo ne na šljaci, a sve će to biti mnogo bolje kada stane na travu. Verujem da će doći na Vimbldon i shvatiti da mu je to velika šansa da osvoji titulu nakon polufinala na prethodna dva Grend Slema", rekao je Rodik.