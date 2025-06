"Za mene je on uvek igrač za prvih deset. U jednom trenutku je izgubio svoj zamah. Mnogo stvari se dogodilo i sada mora da ga vrati", rekao je proslavljeni Hrvat.

"Ništa se neće dogoditi preko noći – i nisam ja mađioničar koji za nedelju dana može da promeni sve. To je dug proces, ali on je sjajan teniser. Dva puta je igrao u gren slem finalima, ima mnogo velikih pobeda, tako da nisam zabrinut da se neće vratiti u vrh".

"Meni je to interesantno zbog njegovog temperamenta. Grci i Hrvati imaju sličan temperament. On je veoma agresivan igrač, što mi se dopada. Uvek mi se sviđao njegov stil igre. Dopada mi se prilika da dodam nešto njegovom tenisu, kao server, kao igrač servisa i voleja. Za mene je to veliki izazov i nadam se da će sve biti dobro".