"I on kao 'Izvini, ne znam što sam to napisao'. Ja rekoh 'Ne, ne, hoću da ti meni objasniš. Što sedam?'. Tako smo se posle i mi devojke na turu zezale, ko je šta dobijao. 'Umri od raka' je već ono, daj prijatelju smisli nešto zanimljivije. Imaću rak 500 puta, to mi je jasno, sve ok. Nisam satkana od tih stvari, koliko god znam da budem, kako mi kažu 'nad**ana', ne dam na sebe. Ne volim nepravdu, ne dozvoljavam ljudima da razgovaraju sa mnom na način koji mi ne prija. Nas ne uče granicama od malena, šta je moj prostor, šta je tvoj prostor, šta je ok da mi uradiš", poručila je srpska teniserka.