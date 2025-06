- Ne znam. Samo sam nastavio da serviram. Pokušavao sam da budem pribran, da vratim šta god mogu. Mislim, on je neverovatan igrač. Nisam ni mislio da mogu da ga pobedim. Ako bih imao nekoliko prilika i iskoristio ih kako treba, a uz to nastavio da dobro serviram – imao bih sigurno bolju šansu nego na Rolan Garosu. Održavao sam koncentraciju, trudio se da vratim što više lopti. Imao sam puno as servisa i loptica se nije vraćala, a to je funkcionisalo odlično - rekao je Bublik, pa dodao: