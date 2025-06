Novak Đoković najbolji je teniser svih vremena. U to nema sumnje, iako zapadni mediji ne žele da mu daju primat u odnosu na Rodžera Federera i Rafaela Nadala, činjenice odnosno brojke sve govore.

Od Federerove prve grend slem pobede na Vimbldonu 2003. do Đokovićeve poslednje na Otvorenom prvenstvu SAD 2023. godine , legendarni trio je osvojio zapanjujućih 66 od 81 održanih najvelićih turnira.

Đoković ima rekordne 24 grend slem titule, Nadal 22, a Federer 20. Srbin je bolji od Španca i Švajcarca u međusobnim duelima, protiv Nadala ima skor od 31:29, i to u periodu od 2006. do 2024, dok je protiv Federera od 2006. do 2020. upisao 27 pobeda i 23 poraza.