"Iako sam siguran da bi bilo mnogo bolje da sam počeo sa Goranom da radim pre nekoliko godina, to je samo hipotetički. Verujem da i dalje mogu mnogo da naučim od njega. Sada sam u periodu karijere kada mi je potrebno nešto novo. Goran je veoma strog prema meni. Neki drugi teniser bi možda pomislio kako on sme tako da mi govori, ali meni baš tako nešto i treba. To je temelj na kome ću graditi karijeru. Naravno da me on poštuje, ali može i da mi kaže, pomeri dupe, radi. To je nešto što mi je nedostajalo ranije".