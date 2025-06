Udeo „princa Rima“ i Ulija u tom trijumfalnom nizu je bio izuzetno značajan – uostalom kao što je to bio i u slučaju njihovog prethodnog poslodavca – ali se već u poslednjoj fazi saradnje sa Novakom primetilo da se Marko Paniki „oslobodio“ i sve češće davao glasne komentare iz boksa tokom mečeva. U slučaju našeg asa to možda i nije bila negativna pojava – čak štaviše – ali je moguće da takve navike ne naiđu na plodno tle kada su drugi igrači (i to značajno drugačijeg temperamenta kao što je Siner) u ulozi vašeg novog poslodavca.

Sa druge strane, kod Novaka je novo lice kondicioni trener Dalibor Širola, do nedavno „performans menadžer“ teniskog centra italijanskog stručnjaka Rikarda Pjatija – u poziciji koju je od odlaska Panikija ponovo zauzela legenda iz perioda saradnje sa Marjanom Vajdom, Gephard „Điđi“ Fil Grič. Prisutne medije u Parizu je zbunila činjenica da se – posle urgentne operacije sinusa kojoj je morao da bude podvrgnut njegov kum i višedecenijski fizioterapeut Miljan Amanović, a uz koga je svo vreme u bolnici i tokom oporavka bio upravo Austrijanac – Điđi više nije pojavljivao u boksu Novakovog tima na Šatrijeu, čak i kada se i sam Srbin vratio da Novaku da podršku pred meč sa Zverevom. Zapravo, vremešnog Fil Griča više nismo viđali ni na treninzima, kao i posle turnira – tako da je misteriozni razlaz izgleda usledio već u Parizu. Za to razlozi mogu da budu razni – umor, proživljeni stres oko Miljana, stručne razlike u razmatranju toka dalje saradnje, nezadovoljstvo postignutim (sa obe strane) i prijateljsko razdvajanje puteva – pa će se možda već danas na konferenciji za medije u Londonu saznati nešto više o toj odluci.

Takođe važno je napomenuti i to da se, u jednoj meri, Novakova nedavna poseta Atini može dovesti u vezu sa bazičnim poslodavcem Širole Pjatijem – jednim od formativnih stručnjaka u Novakovoj karijeri, sa kim je naš as ostao u dobrim odnosima i koji je jedan duži period imao i ulogu zvaničkog savetnika za razvoj u Teniskom savezu Srbije. Po navodima iz domaćih teniskih krugova, Akademija Pjati bi trebala da ima glavnu stručnu ulogu u konceptualnom razvoju atinskog Teniskog olimpijskog centra OAKA (sada „de facto“ u vlasništvu grčkih magnata iz trgovine čelikom, odnosno investitorskog koncerna Growthfund) a saradnja sa Novakom bi projektu donela toliko željeni „međunarodni prestižni brend u tenisu“ koji bi mogao da se razvije i do nivoa znatno viših od teniske akademije i takmičenja na nižim nivoima. Ako se to ima u vidu, proširenje ove saradnje i u pogledu novog člana Novakovog stručnog tima svakako ima smisla – i da će dati željene rezultate već u Londonu, u prilici koju bi (ako je psihofizički spreman) Novak trebao i morao da iskoristi kako bi se domogao istorijske 25. Grend Slem titule.