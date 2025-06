- Nije lako. Svi smo na kraju dana ljudska bića koja imaju ozbiljne emocije sa kojima moraju da se nose nakon poraza u na primer Grend slem finalu. Kada su emocije u naboju, kada vam je krv vruća, nije uvek lako sputati to i diplomatiju staviti na prvo mesto. Iako jeste uvek bitno čestitati protivniku koji vas je pobedio. Čuo sam šta je Sabalenka rekla, posle toga se ispravila, ali to se dešava. Ona možda jeste rekla nesto loše, ali ne iz nepoštovanja prema Koko. Kada sam ja u poslednjih 20 godina igrao finala grend slemova, svi smo imali poštovanja jednii prema drugima. Tenis je dobar primer, u odnosu na ostale sportove. Tenis je jedini sport gde finalista tj poraženi priča nešto posle finala, ostaje na ceremoniji... To je zanimljivo. I meni se to sviđa, jer tako možete da iskažete poštovanje prema protivniku ali i zahvalite se svima koji imaju veze sa turnirom, a ima hiljade ljudi koji su odgovorni da se sve ovo održi. Bitno je zahvaliti se svima njima. Da li je lako? Da li mi to dođe prirodno? Ne, apsolutno ne! Ali naučite kako da napravite taj mehanizam, da stavite sa stran emocije, jer je bitnije od toga da se zahvalite i čestitate svima.