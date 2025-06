- Dalibor je neko ko će putovati sada sa mnom, ovo nam je neka vrsta probe i testa da vidimo da li to funkcioniše. Radimo već nekoliko nedelja unazad i jako mi se dopada i on kao osoba i način radi. On ima izvanredno iskustvo jer je radio sa vrhunskim teniserima i teniserkama, a radi i u Pjatijevoj akademiji dugi niz godina. To je neko ko poznaje tenis i specifičnosti tenisa i sve što je potrebno da se zna o ovom sportu.