Dvostruki branilac titule Karlos Alkaraz otvara program takmičenja na Centralnom terenu danas, i kao drugi nosilac će se susreti sa italijanskim veteranom Fabijem Fonjinijem.

Slušaj vest

Igrom slučaja, popularni Karlitos i Fonja imaju identičan broj pobeda i na Vimbldonu (po 18) i na grend slem turnirima ukupno (po 71).

Očekuje se da će Alkaraz danas povećati taj broj pobeda – kako do sada nije izgubio u 1. kolu Grend slem turnira u 17 prethodnih nastupa, gde su samo dva branioca titule u muškom singlu izgubila u 1. kolu Vimbldona – Manuel Santana 1967. i Lejton Hjuit 2003. godine. Sa 38 godina, Fonjini je treći najstariji igrač koji se ove godine nalazi u žrebu muškog singla I nastojaće kroz sportsko čudo da postane 17. čovek u Open eri koji je stigao do 2. kola Vimbldona sa 38 ili više godina. “Bombe” koje je Fabio spominjao pre nekoliko godina u napadu besa na Vimbldonu u vidu pobede nad apsolutnim favoritom iz Španije skoro sigurno neće biti, ali da će ovo biti meč pun lepih poteza – to je skoro sigurno.

Karlos Alkaraz i Novak Đoković Foto: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Tejlor Fric je do sada uživao u odličnoj sezoni na travi, osvojivši titule u Štutgartu i Istbornu u poslednje 3 nedelje. Amerikanac, koji danas popodne ukršta rekete sa Đovanijem Mpetšijem Perikardom na Terenu 2, postao je 5. čovek u Open eri koji je osvojio više titula na travi u sezoni pre Vimbldona. Takođe je osvojio 5 titula na ATP turneji na travi, što je drugi najveći ukupni broj među aktivnim igračima, nakon Đokovićevih 8 titula na travi (Vimbldon, Istborn). Mpetši Perikard će se nadati daljem plasmanu na Vimbldonu, pošto je stigao do osmine finala na svom debiju ovde prošle godine – ali će Francuz morati da zabeleži prvu pobedu protiv igrača iz top 5 ako želi da prođe dalje danas. Ovo svakako nije meč koji je verovatno i umorni Fric želeo posle osvajanja Istborna u subotu, niti termin (već u ponedeljak) – pa će biti zanimljivo videti da li je u najavi prvo veliko iznenađenje na ovom Slemu, što je obeležilo i Tejlorov nastup na Rolan Garosu pre nekoliko nedelja…

U duelu zvezda u nastajanju, Džejkob Fernli i Žoao Fonseka će odigrati svoj treći meč sezone na terenu broj 1, u kome će Fonseka nastojati da održi svoj savršen skor protiv Fernlija, pošto je pobedio Britanca i na čelendžeru u Kanberi i na Indijan Velsu-1000 ove godine. Oba igrača su uživala u usponu na rang listi poslednjih meseci i sada se nalaze odmah izvan prvih 50, gde je Fernli na 51. a Fonseka na 54. mestu. Sa 18 godina, Fonseka je najmlađi igrač koji je ušao u glavni žreb muškog singla ovde ove godine – i ukoliko danas zabeleži još jednu pobedu protiv Fernlija, postaće prvi 18-godišnjak koji je stigao do drugog kola Vimbldona od Alkaraza 2021. godine. Još jedan Britanac na današnjem rasporedu igranja je Kameron Nori, koji će ukrstiti rekete sa Robertom Bautistom Agutom u borbi bivših polufinalista Vimbldona na terenu 18. Njih dvojica su takođe bivši Top 10 igrači, ali se trenutno nalaze na 62. i 41. mestu – pa će ovaj susret sigurno obilovati potezima visoke teniske klase.

Treći nosilac Saša Zverev je tri puta gubio mečeve na Vimbldonu od igrača koji su rangirani poput današnjeg protivnika Artura Rinderneha (72.) – protiv Denisa Kudle, koji je bio 105. na rang listi u 2. kolu 2015. godine, Ernesta Gulbisa (138. na rang listi) u 3. kolu 2018. godine, i Jiržija Veselog (124. na rang listi) u 1. kolu 2019. , pa bi Saši bilo važno da ovaj “baksuz” reši stablnom igrom u prva dva seta. Zverev će nastojati da se plasira u 2. kolo po 8. put, u njegovom 9. nastupu na Vimbldonu i 38. Na Grend slem turnirima ukupno. Bez posebno dobrih rezultata na travi za obojicu ove godine, ovaj meč će biti prilika da se izazivač dokaže, a favorit izdigne na očekivani nivo – uz dosta pritiska da se to ostvari za obojicu.

Aleksander Zverev Foto: John Walton / PA Images / Profimedia

Holger Rune ima jednu pobedu u isto toliko odigranih mečeva protiv nekadašnjeg top 30 igrača Nikolasa Đarija, i nikada nije izgubio grend slem meč od igrača koji je rangiran tako nisko kao što je trenutno slučaj sa Čilenacem – na 143. mestu. Najniže rangirani igrač koji je pobedio Runea na grend slem turniru je Artur Kazo, kao 122. u drugom kolu Australijan opena 2024.godine, dok je na Vimbldonu to bio Markos Žiron (65.) u prvom kolu 2022. godine. Rune je pobedio u oba svoja prethodna meča protiv kvalifikanta na Grend slem turnirima – protiv Đenara Alberta Olivijerija u trećem kolu Rolan Garosa 2023. i Kventina Alisa u trećem kolu ovde prošle godine – kao I u 11 od poslednjih 12 mečeva koje je igrao protiv kvalifikanta na turneji, ali Đari nije standardni kvalifikant već igrač sa ogromnim servisom i željom da se opravdano vrati na poznate staze uspeha. Nimalo lak izazov će predstavljati ovaj meč za Runea, pa će biti zanimljivo videti koliko je zapravo Danac spreman za velika ostvarenja na Vimbldonu ove godine na uzorku iz upravo ovakvog meča.

U trećem susretu protiv Bendžamina Bonzija iz Francuske, Danil Medvedev će nastojati da održi niz bez poraza u prvom kolu Vimbldona. Ovo je njegov 7. nastup ovde i 33. na Grend slem turnirima ukupno, izgubivši u 1. kolu Slemova u 8 navrata – uključujući i Rolan Garos ove godine. Takođe je izgubio u 1. kolu na Rolan Garosu, 2017-20. i 2023. godine, kao i na Australijan Openu i US Openu 2017. godine, pa Francuz možda i ima da se nečemu nada, ostvarivši jedini uspeh protiv Rusa upravo na njegovom Rolan Garosu, kada mu je Danil predao meč usled grčeva. Prošle godine ovde, Medvedev je izjednačio svoj najbolji rezultat na Vimbldonu stigavši do polufinala, gde je poražen od Karlosa Alkaraza – kao i godinu dana pre toga, izgubivši od istog rivala. Simpatični “medved” ume da postane najveći protivnik upravo sam sebi – pa se Bonzi nada da će kombinovanim stilom igre uspeti da izbaci Rusa iz njegove zone komfora (sa osnovne linije), u najavi još jednog mogućeg mega-iznenađenja prvog kola u Londonu.

Danil Medvedev Foto: Ben Whitley / PA Images / Profimedia

U najvažnijem meču dana za nas, pratićemo peti susret Rubljova i Đerea na turneji - treći na Grend slemovima i prvi na travi. Oba njihova prethodna grend slem susreta su se takođe odigrala u prvom kolu, gde Rus ima savršen skor od 4:0 do sada. Andrej će nastojati da se u svom šestom nastupu u Londonu plasira u drugo kolo po peti put, do sada nastupivši 30 puta na Slemovima. Rus je često umeo da izgubi svoj uvodni meč na najvećim turnirma – čak u 7 navrata – uključujući i jednom na Vimbldonu, I to prošle godine od Frančeska Komesane. Njegov najbolji rezultat na Vimbldonu je plasman u četvrtfinale 2023. godine (poražen od Novaka Đokovića), čime je kompletirao set nastupa u četvrtfinalu na sva 4 grend slem turnira. Sa druge strane, osvajać Santijaga i specijalista za šljaku, naš Laslo Đere će nastojati da se u svom 7. nastupu na Vimbldonu (i 30. Na slemovima) plasira u drugo kolo ovde po četvrti put, izgubivši prošle godine od sada penzionisanog Luke Puja u 5 setova u 1. kolu. Laslov najbolji Grend slem rezultat je plasman u 3. kolo, što je ostvario 4 puta, pa i na Vimbldonu 2023. godine, kada je pobedio Maksima Kresija i Bena Šeltona pre nego što je izgubio od Stefanosa Cicipasa. Takođe je stigao do 3. kola na Rolan Garosu 2019. i 2021. i na Otvorenom prvenstvu SAD 2023. (poraz od Novaka Đokovića), a najbolji rezultat ove sezone na travi mu je 2. kolo u Majorci, pa će Laslu biti potrebno malo magije viđene pre 2 godine na terenima Ol Ingland Kluba u vidu sjajnog servisa, riterna i probitačnih forhenda kako bi ostvario svoju prvu pobedu protiv žilavog Rusa, koji takođe nema rezultate za pohvalu sa trave ove sezone (2. kolo Halea).

Cicipas je dva puta ranije gubio grend slem mečeve od igrača koji su rangirani čak i kao što je Roje, 113. – od Dominika Strikera, 128. rangiranog igrača, u 2. kolu Otvorenog prvenstva SAD 2023. i od Matea Gigantea, 167. rangiranog igrača, u 2. kolu Rolan Garosa ove godine. Najslabije rangirani igrač koji je pobedio Cicipasa na Vimbldonu je Tomas Fabijano, 89. rangirani igrač, u 1. kolu 2019. godine.

Cicipas je pobedio u sva 3 meča koja je igrao protiv kvalifikanta na Vimbldonu – protiv Gregoara Barera u 1. kolu i Fabijana u 3. kolu 2018. godine i protiv Aleksandra Ričarda u 1. kolu 2022. godine.

Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

U svom prvom Grend slem meču pod vođstvom Gorana Ivaniševića, Cicipas će nastojati da ostvari svoj najbolji rezultat – što je do sada bio plasman u osminu finala u dva navrata – 2018. (poraz od Džona Iznera) i 2023. (poraz od Kristofera Jubanksa). Ipak, u poslednje vreme veoma nestalni Grk.je dva puta ranije gubio Grend slem mečeve od igrača koji su rangirani kao njegov današnji protivnik Rojer (113.) – od Dominika Strikera (128.) u drugom kolu Otvorenog prvenstva SAD 2023. i Matea Đigantea (167), u drugom kolu Rolan Garosa ove godine. Najslabije rangirani igrač koji je pobedio Cicipasa na Vimbldonu je Tomas Fabijano, 89. u prvom kolu 2019. godine. Cicipas je pobedio u sva 3 meča koja je igrao protiv kvalifikanta na Vimbldonu, a danas projektovanom četvrtom bi se izborio za plasman u drugo kolo po peti put. Ovo je njegov 8. nastup na Vimbldonu i 32. Na Grend slemovima ukupno. Ono što sigurno brine Splićanina je činjenica da je njegov pulen ovde čak tri puta izgubio u 1. kolu – kao kvalifikant na svom debiju na Vimbldonu 2017. (poraz od Dušana Lajovića), kao 7. nosilac 2019. (od Tomasa Fabijana) i kao 3. nosilac 2021. (od Fransesa Tijafoa), a u prilog izazovu današnjeg meča ide I činjenica da je pošle godine ovde stigao do 2. Kola, izgubivši od Emila Rusuvuorija. Cicipasov najbolji rezultat na Vimbldonu je plasman u osminu finala u dva navrata – 2018. (poraz od Džona Iznera) i 2023. (poraz od Kristofera Jubanksa), pa bi ove godine on i Goran verovatno “potpisali” da se taj nivo uspeha ponovi i ove godine.

U ostalim mečevima dana muškog singla – u velikom duelu šljakaša nastupiće Serundolo protiv Boržeša (1-0 za Argentinca), Hačanov protiv Mekdonalda (Rus 5-0, uz 1-0 na travi upravo ovde) – a po prvi put Tijafo protiv Danca Molera i Beretini protiv Majčržaka iz Poljske, gde su ovoga puta poznatiji igrači ujedno I apsolutni favoriti.

Kurir sport/Vuk Brajović

Bonus video: