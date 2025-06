"Ali ni zajedničko putovanje ponekad nije lako. Najgori deo je logistika koja ide uz to. Imate toliko stvari. Boravak u hotelskoj sobi može biti težak, posebno kada su deca mala. On je počeo da puzi i sve što ide uz to, pa je svuda nered. Ali je takođe zabavno. On je veoma dobar dečak i to olakšava stvari", navela je Kvitova.