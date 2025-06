"Pa, ja mislim da je prirodan splet okolnosti, iskreno. Pričali smo 1.000 puta o tim famoznim kvalifikacijama, ali stvarno je razlika velika. Nisam igrala kvale, nego dve nedelje pre toga dva turnira. Imala sam četiri dobra meča i nekako... Za svaku podlogu treba malo vremena, a kad nemaš turnire, pogotovo kao prošle godine kad nisam imala vremena, i onda... Nešto te strefi, pokušam da se snađem, ali ne može tako. Ove godine ja i dalje igram moj tenis, ovde ne mogu da igram visoko forhend -- i to znam -- ali isto tako jače serviram, idem više na mrežu, slobodnija sam dosta na travi ove godine nego prošle i namećem svoju igru. Pre sam bila ta koja se snalazila više nego što sam igrala to što sam htela".

"Ja se uvek trudim da svaki meč idem za sebe. Pripremam se za svaki meč isto, ali jeste drugačiji osećaj kada si stalan tu, kada mogu sve da organizujem mnogo bolje. To mi stvara neko olakšanje i sigurnost. Ja se osećam da igram sigurnije, da idem na mečeve dosta sigurnije. Neću da kažem opuštenije, svakako da i dalje ima treme, definitivno nisam opuštena, ali sam sigurnija u sebe i znam šta treba da radim -- pa pobedila, super, izgubila -- znam da ona mora da odigra baš dobro da bi me pobedila, pa ako uspe to da uradi, svaka čast i idemo dalje".