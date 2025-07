Besprekoran precizan prvi servis i utilitarni drugi, ulazak u ritam I kretnju za njegov “trejdmark” duboki ritern, osvajanje prednosti u razmenama radi ulaska u teren i što bržem rešavanju poena, stabilnost u razmenama i traženje slabe strane protivnika koju treba eksploatisati radi remećenja ravnoteže i izbacivanja iz zone komfora I gašenje bilo kakvog naleta protivnika u rezultatskom smislu su kvaliteti koji bi trebali da zasijaju u ovom meču prvog kola – faze turnira u kojoj Novak na Vimbldonu nikada nije pretrpeo poraz. Sa 38 godina i 52 dana, Đoković se bori da postane najstariji igrač u Open eri koji je osvojio grend slem titulu u muškom singlu I prvi koji je osvojio više titula na Vimbldonu nakon što je napunio 35 godina (posle Federera, koji je osvojio titulu ovde 2017. godine sa 35 godina i 342 dana). Krila se otvaraju u letu ka istorijskoj 25. Grend Slem tituli na turniru koji Novaku pruža najbolju šansu za to – i želimo mu ostvarenje i tog izuzetnog cilja! Meč će se igrati na Centralnom terenu oko 18 časova popodne po našem vremenu.

Svetski broj 1 Janik Siner počinje svoju kampanju na Vimbldonu otvaranjem akcije na terenu broj 1 u utorak, susretom sa zemljakom Lukom Nardijem. To je 9. put da su se dva Italijana sastala u muškom singlu na Vimbldonu u Open eri i 4. u poslednje 3 godine, nakon što je Mateo Beretini pobedio Lorenca Sonega u 1. kolu ovde 2023. godine, Siner Beretinija, a Lorenco Museti Darderija u 2. kolu prošle godine. Nardi ima savršen skor protiv svetskih brojeva 1, pobedivši broja 1 Novaka Đokovića u 3. kolu na Indijan Velsu-1000 prošle godine, ali su šanse za uspeh ovog hrabrog i neugodnog izazivača u ovom meču u domenu teorije – jer je dominantni broj 1 i osvajač 3 Grend slem titule sa skorom od 13-4 na Vimbldonu (Nardi 0-1) spreman i željan da ovde barem ponovi svoj najveći dosadašnji uspeh – polufinale (protiv Đokovića) iz 2023. Kao i kod Novaka, Janik će danas držati tenisku kliniku dve godine mlađem sunarodniku – ali će se pomno pratiti detalji koje će naredni protivnici želeti da prepoznaju kao prilike za sticanje prednosti u važnim momentima meča.

Novakov projektovani najteži rival do Sinera – najbolji Britanac i četvrti nosilac Džek Drejper, zatvara program dana na terenu broj 1 u meču protiv Argentinca Baeza. Obojica su na Vimbldonu do sada imali najbolji plasman upravo nastupom u drugom kolu (Drejper 2022. I 2024., Baez samo 2022.) Drejper ima prednost i u međusobnim susretima i na ovoj podlozi, pošto je pobedio Baeza u njihova dva prethodna susreta, jednom na tvrdoj podlozi i jednom na šljaci, i ima titulu na travi

iz Štutgarta 2024. godine. Nasuprot tome, Baez nije pobedio u meču na nivou Tura na travi od Istborna 2023. godine i danas igra svoj prvi meč na travi ove godine, ali će zbog svojih fizičkih karakteristika i stila igre barem u jednom delu ovog meča solidno testirati sposobnosti Drejpera da sa pobedničkim elanom rešava izazove u vidu ovakvih protivnika do očekivanog ulaska u drugu nedelju Slema.