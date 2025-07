Miler je jedna od glavnih tema u svetu tenisa, i to iz više razloga.

Otkrio je kako je došlo do saradnje.

"Počeo sam pre dve godine. Posle dva-tri meseca, ATP (upravno telo teniskog sporta) mi je rekao da skinem logo OnlyFans sa rukava. Rekli su da to nije slika ATP-a i želeli su da prestanem."

"Ljudi me pitaju šta se dešava iza kulisa, kako to izgleda, teretana, tereni. Ja samo objavljujem stvari o tenisu. Da li objavljujem rizične fotografije? Ne, ne. Ne radim to. Zato što ne želim", rekao je Francuz.