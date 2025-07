Srpska teniserka Nina Stojanović nije uspela danas da se plasira u drugo kolo Vimbldona.

Ako ju je povreda omela da posle uspeha u kvalifikacijama pokaže svoje prave mogućnosti na Rolan Garosu, na Vimbldonu je eliminacija u prvom kolu protiv Ane Kalinskaje za našu Ninu Stojanović došla isključivo kao rezultat neiskorišćenih a teško stečenih prilika u drugom (završnom) setu današnjeg meča.

O svojoj igri na Vimbldonu i napretku tokom ove sezone Stojanovićeva nam kaže:

"Polako, ali sigurno... Nadam se da ću na US openu da odem korak dalje. Nisam nezadovoljna, mogu tako da kažem. Zadovoljna sam kvalifikacijama, pokazala sam jako dobar nivo. Danas je malo falilo agresivnosti. Definitivno mislim da je ritern presudio, u ključnim trenucima je ona lakše dobijala poene na svoj servis. Nisam uspevala da je nateram da igra. Mislim da je bilo neizvesno, iako rezultat ne govori tako u prvom setu. U taj brejku drugog seta je pogodila i neke linije, donekle nisam imala sreće...", govori nam Nina, i dodaje:

"Imala sam rupturu mišića, To sam zalečila, ali ta regija kuka je i dalje osetljiva. Trenutno se osećam dobro, OK sam fizički. Telo se doduše malo sporije oporavlja, i kada odigram više mečeva – ta regije gde sam operisana reaguje. Bilo je i jako vruće danas, malo teže za disanje, ali fizički jesam dobro. Motivisana sam da još ojačam, mislim da će mi to doneti napredak.

Pauza od pet do sedam dana će biti dobrodošla, potrebno mi je mentalno da se malo odmorim i napunim baterije za ostatak sezone, jer nas čeka još pola sezone. Sledeći turnir biće Prag, kvalifikacije za 250 turnir, pa još jedan turnir pre Ju Es Opena", najavljuje srpska teniserka.

Koliko su dosadašnje povrede - kao i oprez zbog mogućih budućih - faktor koji utiče na njenu igru?

"Sav mogući strah koji sam osećala do sada me je prošao, jer sam pred operaciju dotakla dno što se toga tiče. Ne mogu biti više uplašenija od toga, i mentalno me jeste ojačalo sada, ali jesam imala mračnih momenata – momenata u kojima sam se pitala da li ću moći, da li je vredno... Posmatram druge devojke i bude mi žao što sam dve godine izgubila u procesu oporavka, ali moram to da prihvatim. Neke devojke sada treniraju više od mene, ali ja mogu i sa manje treninga da pobeđujem neke bolje rangirane. Želim da budem na još višem nivou i moram još više da radim, pa mi bude krivo što se malo sporije oporavljam ili me usred meča nešto zaboli, a druge devojke su u punoj snazi i igraju bez stajanja. To me nekada pecne, ali me i motiviše, jer vidim da moja igra može da bude na potrebnom, visokom nivou. Druženje s prijateljima i porodicom uvek mi daje vetar u leđa", prenosi nam ona.

Na prisustvo Bili Džin Kup selektora Srbije i trenera Novaka Đokovića Dušana Vemića u boksu tokom današnjeg meča, Nina kaže:

"Ja sam s Dušanom u jako dobrim odnosima, kao selektor naše reprezentacije je došao jer je imao vremena. Znači mi to, malo smo razgovarali prethodnih dana. Tražila sam mirnu luku, a on je definitivno to, suprotnost od mene – ja kao muva bez glave, a on izuzetno miran. Popričali smo malo i jako mi je drago što se danas pojavio. To nije bio dogovor, ali došao je da me bodri", zahvalna je Nina.

(Vuk Brajović)