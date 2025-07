“Znate, kao osoba, znam koliko je tenis važan za mene i za moj život. Mislim da me je naučio toliko puno stvari. Ali takođe znam da je van tenisa drugačiji život, koji je po meni važniji. Svesno se žrtvujem da bih bio spreman na terenu. Svakako, prošli mesec u važnom smislu nije bio lak – ali je sa druge strane bio I prelep. Toliko stvari se dogodilo, i uistinu nisam mislio da ću moći da dođem do finala Rolan Garosa u ovoj situaciji. Da, iskreno, sve su to pozitivne stvari. Sada sam ovde da pokažem i sebi I drugima da sam sposoban da igram odičan tenis i na travi. Pokazao sam to prošle godine. Osećam da sam se mnogo poboljšao na ovoj podlozi, pa hajde da vidimo šta mogu da uradim ove godine”, optimističan je Siner, zadovoljan pripremama i svojim fizičkim I mentalnim stanjem.

“Mislim, morate se malo prilagoditi, imati samopouzdanje i biti hrabri, jer vas trava može malo više ili manje zaustaviti, tako da imate malo manje kontrole pri takvoj kretnji. Osećam se prilično samouvereno kada klizam. Ove godine, na primer, već posle drugog dana ovde sam klizao, tako da je bilo dobro. U poslednjih nekoliko godina, trebalo je možda četiri, pet dana da se naviknem. Sve je to deo iskustva”, ističe on.

“Ne, prošlo je dobro. Mislim da su ljudi već malo zaboravili šta se dogodilo. Naravno, još uvek ima sećanja na to, ali i puno drugih vesti, informacija. Dakle, to je dobra i loša strana društvenog života, kada se nešto novo desi i ljudi više ne znaju šta se desilo juče. S druge strane, imam dobar odnos sa manje-više svim igračima kao što sam imao pre. Na početku je bilo malo drugačije. Ljudi su me gledali na različite načine. Ali mislim da su svi videli da sam veoma čist igrač. Nikada nisam imao nameru da uradim nešto loše. Uvek se trudim da budem najbolji što mogu, uz dobar tim oko sebe. To je upravo ono što ću pokušati da uradim u budućnosti. Stvari koje mogu da kontrolišem, kontrolisaću, kao što uvek kažem, i na terenu i van njega. To je bio izolovani incident, desilo se – i sada nastavljamo dalje”, zaključuje Siner.