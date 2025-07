"Dobro je bilo pobediti i završiti večeras. Meč se kretao od moje najbolje igre u prvom setu do najgoreg osećaja u dugom proteklom periodu. Mučio me je stomak, energija mi je pala, probao sam da preživim neko vreme. Posle nekog vremena mi se energija vratila i mogao sam da zaigram s osnovne linije kao i pre. Odajem mu priznanje, bio je čvrst, ali mogu da budem zadovoljan svojom igrom kada sam se dobro osećao. Odlično sam servirao", ističe u razgovoru sa medijima Novak.

"On je izuzetno talentovan teniser i veliki takmičar, uvek veruje u sebe. Igrati protiv domaćeg igrača nikada nije lako, moram da budem spreman na to da će imati podršku. Koristi mnogo slajs, a to je pogodno za travu jer je nizak odskok. On kombinuje brzine lopte, izlazi na mrežu, nije neko koga želiš u ranoj fazi slema… Njegov rang ne odražava njegov realni kvalitet, opasan je na brzim podlogama, uvek se tako priča i u svlačionici. BIće to veliki izazov", ističe on.