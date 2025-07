- Ovi turniri nisu mesto gde procenjujete britanski tenis. Svako ko dobija vajld kart ima odličan nivo. Svi igrači koji su direktno kvalifikovani imaju odličan nivo. Potrebno je da se to postigne na drugim turnirima. To je prosta činjenica. Potrebno je da se vratimo za nekoliko godina sa još više ljudi u glavnom žrebu - zaključio je on.