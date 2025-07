Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Vimbldona i to pošto je pobedio Francuza Aleksandra Milera u četiri seta. Naredni Novakov rival biće britanski teniser, Danijel Evans , koji je u prvom kolu pobedio sunarodnika Džeja Klarka u tri seta (6:1, 7:5, 6:2) .

On je pao na doping testu, ali je opravdanjem pokušao da umanji sebi suspenziju i u tome je uspeo.

- Znam šta je problem. Ne treniram dovoljno dobro, ne radim dovoljno dobro. Očigledno sam veoma loš u svom poslu. Razni su razlozi, mnogo toga me odvraća od tenisa. Hiljadu ljudi mi je reklo da se fokusiram, ali to nisam uspevao. Kada to uradim, igram dobro - naveo je Evans tada.