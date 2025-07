"Kao što sam rekao na terenu, bilo je svega - od sjaja do očaja, a pre svega u smislu igre, nego osećaja na terenu. Ne znam šta se desilo. U stvari, pretpostavljam da je nešto sa hranom, dosta igrača je imalo tih problema. Čim se stomak smirio, vratila mi se energija i mogao sam da se krećem i igram onako kako sam igrao set i po. Mislim da sam igrao fenomenalno, osećao sam se sjajno... E, onda se to desilo i sve se usporilo – i moja kretnja, i igra... ", prenosi nam Novak, i dopunjuje se:

"Nažalost, milijardu prilika u tom drugom setu nisam iskoristio, čestitam i njemu na borbi i što je uspeo da osvoji drugi set. Ali prosto osećao sam sve vreme da sam bolji igrač i da se ja pitam, na neki način, kako će i u kojem smeru će ići meč. Kažem, vratila se energija u jednom trenutku sredinom trećeg seta kad sam napravio brejk i posle toga sam, manje – više, imao kontrolu do kraja. Servirao sam fantastično, igrao na istom nivou i uspešno preneo sve to sa dosadašnjih treninga. Ušao sam u turnir i današnji meč samouveren jer sam stvarno dobro igrao poslednjih sedam, deset dana. I znao sam da ću dobro osećati loptu, jer sam se stvarno super osećao. Kažem, to se desilo i nije prvi put sa stomakom, to je meni možda jedna od slabijih tačaka. Nadam se da je to prolazno, videćemo kako će se odvijati sutra - a sada ćemo se usredsrediti na oporavak i na sakupljanje energije za naredni meč", ističe Đoković.