"Sećam se tog nastupa, naravno - svojih prvih kvalifikacija, kada sam stigao do poslednjeg kola koje se igralo u tri dobijena seta. Došla je cela moja porodica iz Srbije da me gleda, jer je to bilo onako u iščekivanju nečeg velikog i mog plasmana u glavni turnir. Svi smo to žarko želeli s obzirom na činjenicu da sam odrastajući uvek želeo da igram Vimbldon i da ga jednog dana osvojim. To je bio moj dečački san. I kada sam uspeo u tome, igrali smo pet setova kroz dva dana, spasavao sam meč lopte u tom poslednjem kolu... To je bilo ostvarenje sna, da dobiješ akreditaciju na kojoj piše „main draw“ i zaista se osetiš posebno. Koliko god da sam puta igrao ovaj turnir, evo 20 godina posle tog debija - način na koji ovde neguju tradiciju i kulturu tenisa je nešto posebno i samo oni to mogu tako da urade. Kao što sam rekao na terenu, svaki trenutak koji provodim na Centralnom terenu je drugačiji od bilo kojeg drugog centralnog terena na svetu na bilo kojem turniru. I to mi daje dodatni motiv da guram sebe da igram najbolji tenis", prenosi nam Novak i dodaje: