Danas je on čak 154. igrač sveta ali njegova igra sve više podseća na najbolje dane, čega je naš as potpuno svestan. U njihovom jedinom meču do sada (Monte Karlo 2021.) Britanac je načinio veliko iznenađenje pobedivši Novaka u dva seta, pa je time jedan od retkih koji ima savršenih 100% uspešnosti protiv našeg asa.