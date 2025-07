“Mislim da je Artur odigrao fantastičan – možda i najbolji meč u svojoj karijeri. Bio sam previše defanzivan u momentima kada sam imao svoje šanse, gubio servis pri vođstvu od 40:0, ispustio meč u petom setu. Glavni razlog za ovaj poraz vidim u mentalnom aspektu. Možda vam zvuči smešno, ali se ponekad osećam veoma usamljeno, mučim se u mentalnom smislu. To me prati od Australijan Opena; pokušavam da pronađem načine da se izvučem iz ove rupe – ali kao da se stalno vraćam u nju. Uopšteno, osećam se prilično usamljeno u životu trenutno, što nije baš lepo proživljavati”, prenosi nam Nemac.

“Taj osećaj me ne prati samo na teniskom terenu, već i kroz život uopšte u poslednje vreme. Kao što sam rekao, nikada se ranije nisam ovako osećao. Ne znam. Teško mi je da pronađem radost van teniskog terena trenutno, i trenutno nemam odgovore za takvo stanje. Što se tiče tenisa, smešno je što to kažem jer sam izgubio prvo kolo, ali ne mislim da je tenis trenutno problem za mene. To je nešto drugo što moram da pronađem u sebi u ovom trenutku. Imam još mesec dana do Kanade, videćemo šta će se desiti do tada, da li će neko drugi doći u tim….”, neutešan je Zverev, spomenuvši da će mu možda po prvi put biti potreban rad sa psihoterapeutom.