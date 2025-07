"Nisam se osećala najsjajnije u ovom meču, nisam osećala svoju igru. Ona je vrhunska igračica, ali - iz mogu ugla - ovo zaista nije bio moj dan. Ona me je napala odmah od prvog gema, nije mi dala da dišem, a ovde sve ide brzo, kao što smo govorili i pre. Leži joj trava, dobro se kreće, lepo gradi poene. Nisam zadovoljna, ali dajem sebi vremena da unapredim svoju igru na travi",kaže Olga, i dodaje:

"Mislim da se ona jako dobro kreće, a meni je to još uvek malo strano. Uz to, ume da odigra i brze kontre. Ja sam nekoliko puta osetila da sam sjajno riternirala, a lopta mi se vratila još brže. Ona jeste šesta na svetu, ali svejedno sam se nekoliko puta tim potezima iznenadila..."

"Ti meni reci?", šali se Olga. "Meni je ovo prva godina da sam odradila celu sezonu na travi. Oduvek mi je kretanje na travi bilo čudno, iako su mi svi govorili da su moji servisi super za travu. I pored toga, meni je kretanje to što je neobično - i to još od juniorskih dana."

"Sigurno da mi je to cilj. Na Rolan Garosu mi je to izmaklo za jedno mesto. Volela bih da budem nositeljka. I pored toga, videli ste koliko je ovde bilo iznenađenja, pa to više nije nikakva garancija. Nadam se da ću imati i malo sreće - ali sreća se i zaslužuje, pa ćemo videti", kaže naša teniserka, i podvlači sa planovina za naredne nedelje: