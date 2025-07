Prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka plasirala se u treće kolo Vimbldona.

Nimalo lak meč protiv snažne Buzkove je uspela da preokrene krajem prvog seta u svoju korist prva nositeljka turnira Arina Sabalenka (7:6 6:4) – taman kada se činilo da je na horizontu još jedno mega-iznenađenje u nizu na Vimbldonu. Servirala je Čehinja za osvajanja prvog dela igre na 6:5, pa je bilo zanimljivo čuti od Beloruskinje kako se osećala u tim trenucima…

“Nisam znala šta da mislim, jer do tada nisam uspevala da vraćam njene servise, da ih ugrozim. Znala sam da moram nekako da uđem u njih, da pokušam barem da vratim lopticu u njen deo terena i otvorim poen. Iskreno, to je bila kompletna strategija – samo da vratim što više loptica na njenu stranu i izvršim što veći pritisak na nju. Bila sam presrećna što sam uspela da uzvratim brejk u tom trenutku, i osetila se emotivno, zaista snažno. Mislim da mi je to pomoglo da osvojim prvi set i budem malo slobodnija u drugom”, odgovara Arina.

Da li je – u svetlu svih velikih iznenađenja viđenih do sada – to uticalo donekle na njenu igru, sigurnost u pristupu meču?

“Iskreno, tužno je videti toliko iznenađenja u žrebu i u ženskoj i u muškoj konkurenciji. Žao mi je zbog toga. Nastojim da se fokusiram isključivo na sebe. Naravno, sve pratim i svesna sam svih tih rezultata, ali ako niste u stanju da se usredsredite na vašu igru i stanje – sve ostalo može stvoriti mnogo nervoze i sumnji i tako dalje. Idem korak po korak, nastojim da budem potpuno prisutna sa svim svojim kvalitetima u meču, da se borim – i jedino tako znam da ću imati svoju šansu u svakom meču”, prenosi nam prva igračica sveta.

Upitana da da svoje viđenje komentara Ige Švjontek da je trava zapravo veliki faktor izjednačavanja nivoa igre kod tenisera, Sabalenka ističe sledeće:

“Nisam sigurna da bih to rekla tim rečima. Mislim da trava definitivno odgovara nekome ko je u stanju da igra ravne lopte i ima dobar osećaj, raspolaže dobrim slajsom. Mislim da to definitivno koristi njihovoj igri. Za one koji su bolji na šljaci – mislim da im neće biti lako primeniti takvu igru na travi. Ne verujem da trava izjednačava prednosti I nedostatke igrača – već da je sve u tome da se nauči kako se igra na ovoj podlozi. U tom smislu, videla sam koliko je Iga napredovala na travi, da sada igra odlično. Mislim da ima više igračica sa dobrim šansama ove godine na Vimbldonu.”

Jedna od glavnih tema dana je neverovatno iskrena i potresna konferencija za medije Saše Zvereva – koji je više puta ponovio da se oseća veoma usamljeno na terenu i van njega, kao da je u rupi – i da nije siguran da li bi trebao da počne sa psihoterapijom. Kako je i sama Sabalenka prošla kroz brojne prepreka u svojoj karijeri, mediji su je pitali – šta bi bilo to što bi predložila svom kolegi u rešavanju takvih problema?

“Imala sam terapeuta oko pet godina u svojoj karijeri i prestala sa tim 2022. Meni je skoro neverovatno da to čujem od Saše Zvereva – koji je stalno okružen svojom prodicom…Mislim da je zaista važno otvoreno razgovarati o svemu sa čime se suočavate, a ako je porodica uz vas - možete razgovarati o čemu god. Šta god da osećate, možete reći svojoj porodici. Mislim da je zaista važno biti otvoren i razgovarati o tome šta doživljavate jer ako to držite u sebi, to će vas uništiti. Jeednostavno – trebao bi da se otvori prema svima koji su mu bliski, i da su članovi porodice najbolje osobe za to da private sve sa čime se suočavate”, kaže Arina, i dodaje:

“U trenutku kada počneš da pričaš o svojim problemima, počinješ da shvataš mnogo stvari – i to pomaže da ih rešiš. Zato mislim da jednostavno mora biti malo otvoreniji, ne samo prema sebi, već i prema svojoj porodici, timu, samo da svi budu svesni šta mu se dešava u glavi. Mislim, da, to je najvažnije. Ja uvek puno pričam sa svojim timom, i zato mi više ne treba terapeut. Možemo da razgovaramo o bilo čemu, jer znam da me neće osuđivati, kriviti. Jednostavno će to prihvatiti i doći ćemo do rešenja – I smatram da je upravo to najbolji savet koji mogu da dam Saši”, naglašava Sabalenka.

(Vuk Brajović)