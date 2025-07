"Svakako cenim priliku da ponovo igram na Centralnom terenu. Suština je da možda nikada više neću ovde nastupiti, i razmišljao sam o tome na terenu. Kada imate 35 godina, stvari su vam jasnije i dublje razmišaljate nego mlađi igrači, kojima je ovo iskustvo za sećanje. Kao što sam već rekao, želeo sam i verovao da pobedim, osećao se samouvereno ulazeći u meč. Teško je reći sada da li sam uživao ili nisam, razumem priliku i kakav je to bio trenutak za mene da izađem tamo i doživim sve ovo danas. Naravno, razočaravajuće je, ali ću se osvrnuti sa ponosom i srećom. Da, bila je to sjajna prilika. Naravno, želeo sam da pobedim, ali je to veoma teško učiniti protiv ovakvog tenisera. Ipak, uživao sam u poslednjih 4-5 gemova", kaže on.