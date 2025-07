“ Lično mislim da su slične brzine kao i prethodnih godina, barem poslednjih tri, četiri, pet... Ako je i nešto sporije, to je nešto što svi znamo i na šta smo se navikli. Ako bih morao da uporedim u tom smislu Vimbldon sa Kvinsom, Kvins je uvek mnogo brži, ali ionako imate dosta vremena da se naviknete na to. Treba zato pronaći način da to iskoristite u svoju korist. Ne radi se o tome da neko time želi da opravda svoj poraz, već da svako ima drugačiji osećaj za podlogu, zna šta više voli, gde se oseća prijatno ili ne. U poslednje vreme ova podloga ili dužina trave se nije baš promenila, a bila je veoma slična i pre. U prošlosti je trava uvek bila brza, loptice su jurile na sve strane – ali to se ovde na Vimbldonu nije dešavalo već neko vreme, zar ne? Mislim da su zato ovi uslovi mnogo bolji za duže razmene udaraca, a vidimo da se igrači mnogo češće odlučuju da proklizavaju po terenu. Takve stvari meč čine zanimljivijim, i siguran sam da u tome publika mnogo više uživa”, smatra De Minor.