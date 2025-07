"Veoma sam zadovoljan svojom igrom. Bio sam na željenom nivou od prvog poena, i nsam dopustio šansu da se Dan vrati u meč - već stalno vršio pritisak s osnovne linije. Servirao sam precizno, otvarao teren, svi udarci su funkcionisali. Odlično je tako se osećati i tako igrati. Publika je želela duži meč, navijali su da se to desi, ali rani brejkovi su mi pomogli da protivnik ne dobije energiju za povratak u meč", na početku konferencije za medije posle pobede nad Evansom u 3 odlična seta kaže Novak Đoković, i dodaje:

"Pre dva dana smo kasno završili, mučio me je malo stomak, a sada je bila potpuno druga priča. Igrao sam skoro bez greške, bolje nego što sam očekivao."

Prošle godine je Novak posle operacije meniskusa došao do finala, a sada se znatno bolje oseća - što komentariše sledećim rečima:

"Pričali smo prošle godine, tužan sam što to još nije rešeno i mislim da bi to bilo sjajno za naš sport i za zajednicu. Ne znam sve detalje, ali jesam razgovarao s nekim ljudima, čini mi se da je posredi najbolje rešenje za sve strane. Mislim da bi bila šteta ako taj projekat ne prođe, ali i ako ne prođe, Vimbldon ostaje hram tenisa, turnir koji svi žele", siguran je Novak.

"U tome je zapravo najveća razlika sa turnejom u poređenju sa pre 10-15 godina. Lopte koje se ovde koriste su dobre, ali postanu čupavije znatno ranije nego pre. Ne znam da li se promenilo nešto u proizvodnji, pošto sumnjam da je do trave, ona je ista… Takve lopte usporavaju igru, oni koji igraju s osnovne linije i sa više spina imaju prilike za uspeh ovde, kao i na drugim turnirima na travi, što nije ranije bio slučaj. I dalje je trava najbrža podloga, i dalje se lakše dobijaju laki poeni na servis, ali činjenica je da je sada lakše igrati s osnovne linije na travi", smatra on.

"Ne znam zašto sam to rekao, jer nikada nisam popio to piće u životu; valjda zato što zvuči dobro (smeh). Ipak, svakako bih voleo bih da se nas trojica u opuštenijoj atmosferi osvrnemo na naša rivalstva i da pričamo o tim vremenima. Bilo bi to sjajno", dopunjuje svoju zanimljivu izjavu sa terena Đoković.