Marin Čilić je – posle 4 godine odsustva iz Ol Ingland Kluba, pada ispod 1000-tog mesta na ATP rang listi na kojoj se među prvih 100 vratio tek prošlog meseca posle osvajanja čelendžera u Notingemu i 13 godina razlike u životnom dobu u odnosu na jednog od najpotentnijih mladih igrača (23) na turneji – to ostvario fantastičnom pobedom sa 6:4 6:4 1:6 6:4. Uprkos velikoj tugi koja je obavila tenisku Britaniju i Teren broj 1 – popularnom Čili sa pravim razlozima stižu čestitke i pohvale na zaista posebnom iznenađenju koje je priredio u moru ostalih – možda ne manjih, ali svakako standardnijih po kvalitetu priče o njihovoj pozadini.

Upitan na konferenciji za medije da li je ovaj dan bio jedan od posebnih – uz to što je osvajač Grend Slema i Dejvis Kupa – Čilić potvrdno odgovara:

“Da, da, bio je poseban, s obzirom na sve što se dogodilo u poslednje dve, tri godine. Čak i ako pogledam situaciju u kojoj sam bio, kakvo je bilo moje koleno u februaru 2023. godine, uz dugotrajnu rehabilitaciju, sa puno nepoznanica - koleno nije bilo dobro. Šta onda raditi? Nova operacija, razne peripetije – ali je važno da je u meni svo vreme postojala ta iskra želje i osećaj da je moj nivo igre i dalje prisutan i da sebi želim da dam još jednu priliku. Hvala Bogu, očigledno je da sada poslednjih osam, devet meseci igram bez bolova i lepo napredujem, što je odlično. To mi je dalo vetar u leđa jer sam provodio više vremena kod kuće, nisam bio preopterećen turnejom i sada se osećam prilično sveže”, objašnjava on.

“Uvek morate da se prilagodite protivniku, jer je svaki igrač malo drugačiji. Posebno je to slučaj sa Džekom, koji voli da igra na travi, odlično servisira levom rukom i raspolaže sjajnim forhendom I bekhendom, koji kupi loptu u penjanju i fizičkim karakteristikama vas stavlja pod pritisak. Odlučio sam da ću se usredsediti na svoju igru, pokušati da dobro serviram i budem konkurentan u njegovim servis gemovima koliko god mogu. To je bio jedan od aspekata moje igre koji je sjajno funkcionisao na početku meča, u prva dva seta. Ostao sam smiren, uspeo da napravim po jedan brejk u prva dva seta – i to mi je dalo zamah - što očigledno igra veliku ulogu u Grend slem mečevima”, prenosi nam Marin.