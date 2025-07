Njih dvojica su se sastajali jednom godišnje od 2021. godine, uključujući i 1. kolo ovde 2022. godine, kada je Alkaraz pobedio u 5 setova. Iako je Štruf već jednom pobedio Alkaraza na debiju Španca na Rolan Garosu u 3. kolu 2021. godine, Alkaraz nikada nije izgubio Grend slem meč od igrača koji je rangiran nisko kao što je 125. Štruf. Ako Štruf pobedi dvostrukog branioca titule, postaće tek drugi aktivni Nemac koji je stigao do osmine finala na Vimbldonu – posle već eliminisanog Saše Zvereva. Činjenica da je stameni Nemac stigao do 3. kola istovremeno znači da je njegova dinamična servis – viner igra ponovo na visokom nivou, da ga ulazak u teren dobro služi i da mu ne pada napamet da “u svlačionici” izgubi ovaj meč. Istovremeno, Alkaraz je veoma svestan pretnje koja potiče iz Štrufovog ugla – a videvši kako ovih dana prolaze Top 10 favoriti – sigurno će želeti da pronađe jedan novi nivo odgovornosti u svojoj igri i u sva tri prva seta i u korenu saseče izazove koje neverovatno uporni i imuni na teniske veličine Štruf može da generiše u svim fazama meča.

Južnoamerički duel će danas krasiti Teren broj 2, na kome se čileanski kvalifikant Nikolas Đari susreće sa brazilskom tinejdž-senzacijom Žoaom Fonsekom. Obojica će nastojati da se prvi put plasiraju u osminu finala ovde, a ako Đari trijumfuje pridružio bi se šestorici sunarodnika koji su ovde ostvarili takav uspeh - uključujući i svog dedu Haimea Fiola (osmina finala 1974.). Istovremeno, 18-godišnji Fonseka će nastojati da postane najmlađi igrač koji je ovde stigao do osmine finala u muškom singlu još od Bernarda Tomića 2011. godine. – ali i prvi Brazilac koji je ovde stigao do osmine finala posle 23 godine posle Andrea Sa 2002. godine, 4 godine pre nego što se Fonseka rodio.

Kameron Nori je poslednji Britanac koji je ostao na Vimbldonu ove godine, nakon poraza četvorice svojih zemljaka u četvrtak. Domaći polufinalista iz 2022. Godine na terenu broj 1 ukršta reket sa Italijanom Matijom Belučijem. Nori će nastojati da se plasira u osminu finala na Grend slemu po peti put – i po drugi put na Vimbldonu. To bi mogao biti zaista istorijski dan za domaće igrače ovde – jer ako Nori, Sonaj Kartal i Ema Radukanu pobede, biće to prvi put da su tri britanska igrača stigla do osmine finala na Vimbldonu od 1979. godine.