- Nisam ni znao da si tu. Ne govorim to zato, to mi je bilo u srcu!

- Ulovio sam ga na prepad s lošim lopticama. Kad sam krenuo u neke reterne ulaziti, servis-volej... 4:1 za mene. Igram nemoguće. I onda čovek pogodi jedno 3, 4 pasinga, okrene i pobedi me 7:4. Neću sebi to oprostiti do kraja života. To mi je bila jedina šansa. Svaki put kad ga vidim pitam ga kad će opet na Korčulu jer želim revanš. Nadam se da će se to dogoditi.