“Iskreno, znam da ovo danas nije bilo moje nabolje izdanje u poslednjih 21 mečeva koje sam pobedio. Ali mislim da sam ostao veoma smiren u teškim trenucima – i da to objedinjuje pobede u tim mečevima. U poslednje vreme igram zaista dobar tenis, trenutno imam visoko samopouzdanje. Ali da, kao što kažem puno puta – ako ozbiljno ristupite mečevima, radite kvalitetno – bićete srećni zbog rezultata koje postižete, pa sam zato i uspevao da se izvučem iz zaista teških trenutaka. S obzirom na to – saglasiću se sa vama!”

“Razgovarao sam sa Novakom mnogo, mnogo puta, gledao njegove mečeve, trenirao sa njim – a ponekad čak i pratio njegove treninge sa drugim igračima. I pored svega toga, nikada nismo razgovarali o tenisu, o mečevima. Sa njim više volim da razgovaram o drugim stvarima – pre svega o životu i životnim iskustvima I temama – a ne o tenisu. Zbog toga ne znam kako da odgovorim na to pitanje. Želja mi je da da shvatim neke stvari o njegovoj igri, načinu na koji trenira, načinu na koji dolazi do određenih rešenja u nekim mečevima. Ipak, ja Novakov tenis i tenisko znanje samo posmatram spolja, ne razgovaram sa njim i ne postavljam mu neka pitanja o tenisu. Veoma volim da gledam njegove mečeve – kada mi se ukaže prilika za to – da analiziram njegovu igru. Veoma mi je važno I dragoceno to što ponekad treniram sa njim, da pratim kako se kreće, kako trenira i kako igra – volim to iskustvo, zaista. Ali – ponavljam – osim toga, ne razgovaram previše sa njim o tenisu.