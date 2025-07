- Kada je pobedio Dena Evansa u drugom kolu Novak je dao izjavu na terenu i šalio se. Spominjao je kako mu je Gael Monfis u svlačionici reka da je ovo bio dobar dan u kancelariji i da su mu potrebni ovakvi dani u tim godinama. Njih dvojica se razumeju, imaju po 38 godina. U svemu ovome, Novaka bi verovatno sada pitali ko mu je najveća pretnja od igrača koji su ostali na turniru, obično bi mu se to pitanje postavljalo dok je bio prvi na svetu. Sada se to promenilo, sada ga pitaju - koliko još dugo može da igra na ovom nivou? I Đoković dobro zna šta mi želimo da znamo - počinje tekst Gardijana .

- Đoković nas obično pretekne i kaže prvi, kao što je to bio slučaj tada kada se zahvalio svima koji su došli i nasmejao se. Možda im je rekao u toj izjavi da se raduje što će da pije margarite na plaži sa Federerom i Nadalom, ali je to samo njegova jedna strana, voli da ima taj performans. Zvuči kao da ima scenario koji će da kaže. Voli to što radi i žele da ga vole. Te šale koje izgovora na Centralnom terenu ga povezuju sa navijačima, a nije to uvek bilo tako. Setite se samo finala 2021. godine kada je izgubio u finalu od Danila Medvedeva i kada je plakao zbog podrške koju je dobio tada. Priznao je i sam da nije to očekivao i da će zauvek da pamti.