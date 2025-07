“Zaista, ništa mi ne pada lakše – drugačije mi je, teško mi je – a danas pogotovo jer mi je ovo prvi put u životu da vodim nekog igrača koji igra protiv Novaka, da budem na suparničkoj strani. Uvek sam do sada bio uz njega ili kao selektor, ili kao stručna podrška, ili kao prijatelj. Ne mogu da kažem da ću navijati za Mišu protiv Noleta, ali mi je drago da igraju jedan protiv drugog na Centralnom terenu –jer nema lepšeg osećaja od tog za jednog tenisera!”

“Miša je odlično igrao do sada, mislim da će dobro igrati i protiv Novaka, i – nikada se ne zna! Ne sme da se preda, mora da igra najbolje što može protiv Novaka – ali je Nole u sjajnoj formi, u prethodnim mečevima je igrao kao u najboljim danima na travi – što potvrđuje ono što sam uvek govorio, da je na travi uvek jedan od favorita I vidimo da se i sada ovde oseća moćno!”, ističe on.

Kada je Miša Kecmanović u pitanju – faktor sportske sreće se često spominje, pa smo pitali Troickog da li je pobeda u 5 setova protiv Mikelsena i sve što je ovde do sada pokazao neka vrsta prekretnice u ovom delu sezone?

“Početak sezone za Mišu je bio sjajan – 4. kolo u Melburnu, osvojene titule u Delrej Biču posle nekoliko godina – ali je onda došlo do lošijih rezultata i pada samopouzdanja tokom sezone na šljaci. Izgubio je ritam koji je uspostavio u prvom delu sezone. Na travi može odlično da igra, generalno se dobro oseća na njoj, ali nažalost već u trećem kolu ide na jednog od najtežih protivnika na turniru. Mislim da je bilo boljih prilika za žreb, pogotovo što se posle brojnih iznenađujućih rezultata značajno otvorio žreb – ali da biste došli do najviših dometa morate da pobeđujete najbolje igrače. Sada je tako – kako je, ima teži put I moraće da igra svoj najbolji tenis da bi uopšte imao šansu da meč učini neizvesnim. U njegovom timu svi verujemo da on može da igra odličan tenis, I kad oseti dobru energiju ne postoji igrač na turneji koga ne može da ugrozi I iznenadi”, naglašava Troicki.