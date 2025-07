Ako poredimo poslednje mečeve i krajnje korektne pobede Sinera, Alkaraza i Đokovića – podsetićemo se na završni Masters u Torinu 2023., kada je zaredom nanizao nove članove aktuelnog teniskog “trijumvirata”, ali naglasiti i da je sada bio još ubedljiviji – do malog pada krajem trećeg seta, što i sam sebi može oprostiti. Na kraju krajeva, to je bio i lep i prigodan oproštaj Kecmanovića od ovogodišnjeg Vimbldona, pa performansama u tom delu meča “ne treba gledati u zube”.

“Mislim da je to očigledno po stilu igre. Ima dosta sličnosti – hvatamo loptu rano, želim da dominiramo u razmenama s osnovne linije. Upoznao sam ga sa 13-14 godina, i već je tada bio mršav i visok, kao ja. I ja sam bio mršav kao mlađi, on doduđe sada malo viši, ali već tada se videlo da “gruva” lopticu, da mu je tajming odličan. Takođe koristimo i istu vrstu reketa. I pored svega toga, on je jedinstven na svoj način; uradio je izuzetan posao sa svojim timom – smanjio je broj neiznuđenih grešaka, loptice su mu izuzetno brze - ali ključno je što je konstantniji. Drago mi je što sam uticao na njega u pozitivnom smislu, a kako je radio sa Rikardom Pjatijem, koji je bio i moj trener, tada smo se I upoznali. Rikardo bi me zamolio da mu dam savet, i to sam često činio. Neverovatno je videti njegov put i koliko je postao dobar“, ističe Đoković.