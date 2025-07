Novak Đoković je odgovorio na neobičnu pohvalu koju je dobio od Miomira Kecmanovića.

Specijalni izveštač iz Londona: Vuk Brajović

Upitan da prokomentariše izjavu Miše Kecmanovića da bi ovom igrom mogao da osvoji još narednih 20 Vimbldona, i da li je zaista poseban motiv prisutan kod njega na Vimbldonu ove godine - Novak kaže:

"Motiv za Vimbldon je uvek prisutan. Uvek je veći motiv da igram Vimbldon nego neki drugi turnir. Milion puta sam rekao da je to dečački san uvek bio za mene da osvojim Vimbldon, a i ta istorija, tradicija, odiše kada izađeš na Centralni teren. To te nekako ubaci u određeno stanje svesti koje je drugačije od bilo kog drugog turnira, a to je za mene važno u 38. godini života da imam dodatnu motivaciju da se osećam inspirisano da igram najbolji tenis, a to u meni izaziva Vimbldon bez premca", rekao je Đoković.

"Hvala mu na tome... Dobro, da ne preterujemo sada, ali svakako da sam se danas razmahao i da sam pogađao gotovo sve. To je nastavak jako dobre partije i visokog nivoa tenisa koje sam imao u drugom kolu. Danas sam to nastavio protiv Kece koga jako poštujem i volim kao čoveka. Nikada nije lako igrati protiv nekoga koga poštuješ i ceniš i privatno se družiš, ali mislim da je on dosta dobro počeo, servirao je brže i snažnije u prvom setu nego što sam ga ikada video da to radi. Tu je naravno doprineo Viktor Troicki sa svojim znanjem. Znamo da je prodoran servis bio najveće Viktorovo oružje.

Taj ključni gem presudan je došao na 4:3 za mene, neverovatan poen koji sam dobio sa tim skokom na voleju i tu sam uspeo da slomim njegov otpor. U drugom setu sam uhvatio zalet i više nisam popuštao, do poslednjih nekoliko gemova gde je on dodao gas, ja malo popustio, pa je bilo neizvesno, ali svakako da sam veoma zadovoljan svojim nastupom protiv Kece koji će uvek da igra brzo sa osnovne linije. Raduje me to, jer mi i sledeći protivnik ima sličnosti sa Kecom u vidu brze igre, brzih udaraca, stoji blizu linije. Znam šta me očekuje i radim na tome da ostanem zdrav i svež i doguram što dalje".

U četvrtom kolu Đoković će igrati protiv Aleksa de Minora.

