"Da, video sam se sa Lunom pre neki dan. Upoznali smo se i ranije, ali sada smo prvi put porazgovarali. Sa Teodorom sam razgovarao u Parizu i par puta ranije. Meni je uvek, kao i svakom profesionalnom teniseru iz naše zemlje, drago i želimo da vidimo što više juniora na grend slemovima iz naše zemlje. Ne mogu da kažem da imamo kontinuitet u tome, naš juniorski tenis ide sa oscilacijama. Ne pričam individualno, nego gledam generalno. Volim da vidim da imamo kontinuitet i da imamo konstantno barem do 5 tenisera i teniserki koji igraju grend slemove. Ja to gledam iz te neke šire perspektive kao neko ko je deo te neke zlatne ere tenisa u poslednjih 20 i kusur godina u Srbiji, mislim da naša zemlja to zaslužuje. Nažalost nije, to je sada neka druga diskusija, ali svakako, da se ne ponavljam, mora da se uspostavi neki ozbiljniji sistem rada. To su uglavnom individualni slučajevi, nastavlja se nešto što smo napravili mi u zlatnoj generaciji, ali to je to", kaže Novak Đoković, i dodaje: