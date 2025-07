Španac vodi 2:1 – i želeće da produži niz od 7 pobeda protiv protivnika iz Top 20 ATP rang liste – ali i Rubljov ima veliki pozitivni izazov pred sobom. Dvadesetsedmogodišnjak iz Rusije je izgubio svih 10 svojih prethodnih mečeva protiv 5 najboljih igrača na Grend slem turnirima i moraće da bude u svom najboljem izdanju ako želi da danas zabeleži prvu pobedu. „Uništio me je u poslednjim mečevima“, iskren je Rubljov. „Kada igrate protiv najboljih igrača, jasno vam je da znaju sve - kako da udaraju, kako da se brane, da budu strpljivi. Znaju kako da ostanu mentalno jaki, kako da serviraju, da vraćaju.“ Andreja je polufinale Grend Slema zaobišlo u 10 pokušaja, a ako danas prođe u četvrtfinale – postaće tek 7. aktivni muški igrač koji je više puta stigao do četvrtfinala na sva 4 Grend slem turnira – posle Alkaraza, Marina Čilića, Novaka Đokovića, Keija Nišikorija, Janika Sinera i Stena Vavrinke.

Peti nosilac Tejlor Fric i njegov izazivač Džordan Tompson na terenu broj 1 vodiće boj dvojice povređenih, koji se – i pored odigranih 28 setova do osmine finala – izgleda osećaju sve bolje na terenu koji je sve samo ne milostiv. Tejlora muče prepone i umor posle 12 odigranih mečeva na travi, Tompsona pršljenovi I sporost (“Ima puževa koji se brže kreću”, kaže on), ali je činjenica da je Australijanac dobio njihov jedini meč na travi na Kvinsu prošle godine bez izgubljenog seta (inače Fric 2:1 ukupno) pa se oslanja i na taj podatak u nastojanju da njegovu snažnu igru i izuzetne dublerske sposobnosti konvertuje u prednost i petu pobedu na travi ove godine, kad god to bilo moguće.

Kameron Nori je poslednji Britanac koji je ostao na Vimbldonu ove godine – i igra svoj 4. meč na turniru protiv čileanskog kvalifikanta Nikolasa Đarija na njemu omiljenom Terenu broj 1 danas popodne. Ako Nori pobedi danas u njihovom trećem meču (1:1 na betonu i šljaci), postaće tek 4. britanski teniser u Open eri koji je više puta stigao do četvrtfinala Vimbldona. Ukoliko on i ljubiteljka tetovaža iz Brajtona Sonaj Kartal, koja se danas suočava sa Anastasijom Pavljučenkovom u osmini finala ženskog pojedinačnog takmičenja, stignu do poslednjih 8 ovde, to bi bio prvi put da je više britanskih igrača stiglo do četvrtfinala na Grend slem turnirima od 2017. godine na Vimbldonu - kada su Endi Marej i Johana Konta stigli do četvrtfinala.