Ako prva igračica sveta Arina Sabalenka ulazi u još jedno Grend Slem četvrtfinale, to nikako ne bi trebalo da bude neko čudo – ali posle nekoliko razočarenja na najvećim turnirima sezone svaki meč izaziva puno opreza kod stamene Beloruskinje. Ovo je bio slučaj I danas u pobedi protiv Eliz Mertens sa 6:4 7:6 – u kojoj je Arina osvojila svoj 14 uzastopni taj-brejk.

“Mislim da mi to što ne razmišljam o ovoj statistici tokom meča pomaže da ostanem fokusirana od samog početka do samog kraja taj-brejka. Teško je osvajati setove na taj-brejk, i njihov tok može da krene u jednom ili drugom smeru. Morate biti fokusirani na svaki poen i biti agresivni, kao da je u pitanju običan gem.” Njena naredna protivnica Laura Zigmund je poznata kao veoma nekonvencionalna, čija igra – po sopstvenim rečima “nervira mnoge protivnice”. Šta Sabalenka misli o takvom stilu igre?

“Nije lako adaptirati se na takvu protivnicu, pogotovo na travi – kada vas svi ti udarci usporavaju I primoravaju da ostanete veoma nisko i puno radite nogama. Takva igra hoće da vas iznuri, ali sam se do sada suočila sa mnogo nezgodnih igračica. Mislim da je za mene lično najvažnije da ne žurim previše i da me ne frustrira njena igra, već da se fokusiram na sebe. Ako budem usredsrećena na svoju igru i borim se za svaki poen, a da pritom znam da je i moja igra raznovrsna – da ću biti spremna da izađem na kraj i sa takvim udarcima”, ocenjuje Sabalenka.

Ovaj Vimbldon je bio izazovan za Sabalenku iz kola u kolo, gde je morala žestoko da se bori u svakom od svojih mečeva. Koji kvalitet je bio presudan da stigne do ove faze turnira?

“Mislim da je i Rolan Garos bio prilično izazovan, a ja volim ovakve izazove. Mislim da svaki put kada prođete kroz ove teške mečeve, nekako podignete svoju igru na viši nivo, a to vam pomaže da je poboljšate. Osećam da sa svakim mečom koji ovde igram postajem sve bolja u igračkom i mentalnom smislu, ali I fizičkom. Zbog toga volim ove teške izazove i nadam se da ću biti sve bolja i bolja”, kaže ona, i dodaje da je jedino možda češće izlazila na mrežu nego inače da bi odgovorila na njih.

Od svih igrača i igračica sa kojima je razgovarala tokom karijere ili protiv kojih je igrala – ko je to ko po Sabalenki ima najviše znanja o tenisu i osećaja za igru?

“Definitivno mnogo razgovaram sa Novakom, on ima vrhunsko poznavanje ove igre. To mi je mnogo pomoglo nekoliko puta, i u načelu – svaki put kad razgovaram sa njim. Ako bi to bio neko protiv koga sam igrala – istakla bi Eš Barti, koja je uvek igrala veoma pametno i odlično razumela igru. Barti zapravo uvek bila veoma pametna i definitivno je dobro razumela igru.