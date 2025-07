Na Centralnom terenu program od 14:30 po našem vremenu otvaraju Đoković i De Minor (2:1 za Novaka do sada), u meču u kome naš as igra protiv tenisera čiji brzi i ravni udarci i agilno kretanje su Novaka podstakli da ga opiše kao “igrača idealnog za travu”. To da je i Novakova igra do sada bila blizu idealne veoma dobro zna i njegov verovatni protivnik u polufinalu Janik Siner, koji će posle meča koji možda odlučuje učesnicu finala ženskog singla (Andreeva – Navaro) imati zanimljiv ali predvidiv meč protiv veterana iz Bugarske Dimitrova (4:1 za Sinera u dosadašnjim susretima).