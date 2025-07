"Ne znam, iskreno, sve ovo moram da obradim u glavi. Nisam dobro počeo, ali mi je Aleks oduzeo servis enkoliko puta. Bilo je vetrovito u jednom momentu i morao sam bolje da se snađem, a nisam imao nešto mnogo rešenja. Uspeo sam da se izdignem, pa sam u drugom setu dobio jako težak gem. Tada sam se vratio, imao slajseve, dobre poene i to protiv jednog od najbržih igrača na turu koji voli da igra na niske lopte i pokazao neke moje mane. Bio sam dobar u teškim trenucima i pobedio sam", rekao je Đoković.

"Naravno, volim da pobedim bez izgubljenog seta, ako mogu. Turnir je takav, kako napreduje dan po dan postaje sve teže i teže i sve su teži protivnici... Nervozno sam krenuo i sve se to odrazilo na moju igru u prvom setu. Bilo je problema, a ja nemam baš tu servis volej igru kao gospodin u loži (Federer). Ne mogu da se žalim. Imam još dosta izazova, moram da promešam svoju igru i to mi je bio cilj, da se prilagodim na sve uslove na terenu. Ovo je verovatno prvi put da me Federer gleda, a da sam ja dobio meč. Rodžer je veliki šampion i neko je koga mnogo cenim i poštujem i uvek ga je lepo videti. Ovo je njegov omiljeni turnir i tu nema dileme".