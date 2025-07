“I pre današnjeg meča sam znala da je Hana Klugman jedna od najboljih juniorki sveta, tačnije treća na listi – i da ću morati da dam 100% svojih mogućnosti kako bih uopšte mogla da stvorim sebi šansu za uspeh u ovom meču. Krenula sam loše, gubila 3:0 – zatim 4:2 uz 1 brejk – ali sam na kraju uspela da to nadoknadim brejkom na 5:5 i dobijem prvi set sa 7:5. I pored toga, znala sam da će ona bolje otvoriti drugi set, čvršće ući u njega – i da mi neće dozvoliti laku pobedu. Počela je dobro da igra, ali sam i ja nastavila sa igrom sa kraja 1. seta, držale smo svoje servise do 2:3 kada mi je uzela brejk u veoma dugom gemu na moj servis, uz dva mala auta za mene na odlučujućim lopticama. Do kraja tog seta nisam uspela da uzvratim brejkom, ali sam treći set veoma dobro otvorila uz vođstvo od 2:0 i priliku da povedem sa 3:0. Umesto toga, opet dolazimo do rezultata od 2:3 i u trećem setu, kada mi je samo malo pao fokus – i protiv ovakvih igračica se to ne prašta”, prenosi nam Anastasija.