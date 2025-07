“Čujemo se često; imam dosta drugarica iz Srbije – tusu Anastasija, Luna, Petra... I kad sam bila na okupljanju za Bili Džin King Kup, to je ostavilo lepo iskustvo na mene. Jesmo mi donekle rivali, tako da kažem, ali lepo je da se pomažemo i radimo to i kad imamo priliku. U svlačionici se vidimo, popričamo pred meč, dajemo jedne drugima savete, bodrimo se... Bila je Anastasija na meču danas da me bodri, videla sam je i mnogo sam joj zahvalna na tome. To me je baš usrećilo. Svaka čast njoj na rezultatu! Tako kratak period doći tu pred Vimbldon --a i ja sam imala slično iskustvo -- i pobediti prvo kolo, pa zamalo izbaciti drugog nosioca i igrati sa njom tri seta, to nije mala stvar. Svaka čast! Verujem da će ona i Luna sledeće godine da dominiraju ovde, tako da želim im svu sreću – da me naslede u pobedama”, duhovito odgovara naša teniserka.