"Dimitrov je sjajan igrač i svi smo to mogli da vidimo I danas. Imao je toliko puno nesrećnih okolnosti proteklih godina, odličan mi je prijatelj i veoma dobro se razumemo van terena. U potpunosti je zaslužio da nastavi turnir – samo kada bi to bilo fizički moguće, a sada mu najpre želim brz oporavak. Za mene ovo uopšte nije pobeda, tako je ne doživljavam i sa svima vama delim teskobu što je on ovo doživeo, što smo tome prisustvovali. Videli smo koliko je posvećen tenisu, koliko je ovo teško doživeo. Ovo nije kraj koji je iko od nas očekivao da će videti, i molim vas za još jedan aplauz Grigoru", rekao je na terenu Siner na kraju svog boravka na Centralnom terenu danas.