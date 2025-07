"Pa ima, te stvari se onako interesantno, spontano pojavljuju i dešavaju, a kad ti dođu, razbistri ti se u umu i znaš šta tačno treba da uradiš - na primer - sa određenim udarcem. To mi se obično dešava kad se tuširam ili kad se opuštam, kad nisam pod stresom; tad nešto dođe spontano. Naravno, u većini situacija dolazi na trening terenu, kada razgovaraš sa timom, kada radiš na određenim stvarima ili na samom meču, kada moraš kao danas da rešavaš situacije koje su vrlo nezgodne, gde nisi na svom vrhuncu", kaže Novak, i ilustruje to primerima iz jučerašnjeg meča:

"Eto, danas sam imao loš početak, bilo je jako vetrovito i on je tip igrača koji je možda najnezgodniji protivnik u ovakvim uslovima gde nisko odskače lopta, vetar konstantno menja pravac. Stoji blizu linije, nisko je postavljen, igra ravno i malo greši; konstantno te tera da udariš udarac više. U tom smislu mi je bilo vrlo neprijatno na terenu, prvih set i po sam se jako čupao i borio. Od 3:3 u drugom setu sam počeo da podižem nivo igre i to je na momente bilo odlično, ali sam onda tako gubio te brejkove i jedva stizao do drugog i trećeg seta. I onda 1:4 i opet i brejk lopta za 1:5 za njega. Sjajno je igrao, imao je jednostvano danas takav dan da mu je u određenim trenucima sve polazilo za rukom, šta god da je pokušao taktički, sproveo je maestralno", kaže nam Novak.