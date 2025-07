"To sam uvek radio. Još dok sam igrao profesionalno, uvek sam dolazio da gledam naše juniore. Tako je bilo i sa Jankom i sa Jelenom, kasnije Noletom, kasnije i sa ostalima Filipom, Kecmanovićem... Lepo je videti gde smo trenutno i uvek je lepo videti naše igrače na ovim najvećim turnirima. To znači da nešto rade dobro."

"On ima šanse za to - pogotovo na ovom turniru, gde ga Siner nikada nije pobedio. S druge strane, ovde se oseća komfornije. Ono što je, po mom mišljenju najteže za njega je da veže dva, tri meča zaredom protiv izuzetno jakih igrača - od četvrtfinala nadalje - sa pretpostavkom da će to sada biti Siner i Alkaras, možda Ben Šelton. I Koboli igra dobro, nema šta da izgubi, opasan je igrač, ima oružja – ali još nije na nivou na kojem je Novak. Đoković ima šanse da osvoji Vimbldon ove godine, i uspevao je da iz meča u meč igra sve bolje i bolje; ima mnogo iskustva i verujem da može da osvoji ove godine", insistira Zimonjić.

"To ne zna ni on, ali ja bih rekao - sve dok veruje i oseća da može da pobedi i Alkaraza, Sinera i najbolje igrače na svetu. Naravno, prevashodno mislim na pobede na ovim turnirima, na tri dobijena seta - što je totalno drugi nivo u odnosu na mečeve na dva... Sve dok on veruje da može da to čini, dotle će igrati", jasan je Zimonjić.