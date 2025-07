U tradicionalnom razgovoru medija sa učesnicima turnira legendi na Vimbldonu, vlasnik popularnog podkasta "Nothing Else Matters" i povremeni stručni konsultant nam prenosi neka veoma zanimljiva posmatranja...

“Iskreno, s vremena na vreme, na raznim turnirima. Kada me upitaju koje su neke od mojih najvažnijih pobeda, naravno da ću navesti tu protiv Novaka. Osećao sam se neverovatno, to je zaista bio najbolji trenutak moje teniske karijere”, ponosan je Kveri.

“Mislim da će to biti Novak, i iako se ne kladim – smatram da će on uložiti sve što ima da to ostvari. Prati ga njegova šampionska aura, ali on istinski izgleda odlično na terenu. Iako je imao prvi problemčić time što je izgubio set protiv De Minora, šta tek reći o tome što je Siner juče izgubio dva – a Alkarazu trebalo 5 setova u prvom kolu protiv Fonjinija? Niko nije bio savršen do sada”, ističe on.